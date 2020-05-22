Бурятское УФАС запустило опрос из-за «пикантной» рекламы на баннере

Жителей Бурятии просят высказаться, считают ли они непристойной необычную рекламу прокладок
Бурятское УФАС устроило голосование, является ли пристойной рекламой баннер с изображением девушки в юбке. Когда начинается ветер, юбка поднимается, обнажая бикини. Таким необычным образом рекламируются женские прокладки.
В Бурятском УФАС сообщают, что ранее поступили обращения граждан, высказывающих сомнения по поводу законности рекламы гигиенических средств. Также с просьбой проверить данную рекламу на соответствие законодательству обратилась мэрия Улан-Удэ.
Вызвавшие неоднозначную реакцию у граждан баннеры рекламируют акцию на товар «Discreet» и «Always» в торговой сети «Титан».
Для объективного рассмотрения рекламы на соответствие требованиям действующего законодательства Бурятское УФАС России проводит опрос граждан и просит высказать своё мнение по вопросу:
- является ли использованный в рекламе образ непристойным?
Опрос проводится на сайте УФАС до 2 июня 2020 года включительно.
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