 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд

В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Использование словосочетания в названии было незаконным

Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила ООО «Микрокредитная компания «Финансовая мечта».

Выявлено нарушение – эта компания ещё в ноябре 2021 года была исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России. Однако с того времени фирма так и не убрала из своего названия словосочетание «микрокредитная компания».

На юрлицо возбудили дело об административном правонарушении о незаконном использовании юридическим лицом в своём наименовании словосочетания «микрофинансовая организация». Виновному назначен штраф.

- Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования прокурора района о возложении на юридическое лицо обязанности исключить из наименования организации словосочетание «микрокредитная компания», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в Бурятии заставили поменять название охотничье хозяйство.

название прокуратура кредит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
Бизнес, 26.04.2022
Использование словосочетания в названии было незаконным
Жители Бурятии усилили «родительский контроль» в интернете
Жители Бурятии усилили «родительский контроль» в интернете
Бизнес, 25.04.2022
Сервис от МегаФона позволяет видеть, где сейчас находится ребёнок, заряжен ли его телефон и достаточно ли на балансе средств
Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
Бизнес, 22.04.2022
Бадма-Ханда продолжает удивлять уникальными рецептами
В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно
В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно
Бизнес, 21.04.2022
Маршрутчики получат финансовую помощь из республиканского бюджета
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
Бизнес, 21.04.2022
Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
Бизнес, 20.04.2022
На мясе отсутствовала обязательная маркировка
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
Бизнес, 20.04.2022
Храниться там могут 160 урн с прахом
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Бизнес, 20.04.2022
Это покажет людям реальную стоимость кредита
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
Бизнес, 20.04.2022
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ
Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов
Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов
Бизнес, 19.04.2022
Горожане боятся аварий, поломок и вандализма
В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч
В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч
Бизнес, 18.04.2022
Штраф компания оспаривала в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
В Бурятии повсеместно нарушали закон об охране атмосферного воздуха
В Бурятии повсеместно нарушали закон об охране атмосферного воздуха
Бизнес, 18.04.2022
Прокуратура подвела итоги результатов надзорной деятельности в этой сфере 
В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
Бизнес, 15.04.2022
Продукция была ввезена незаконно
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
Бизнес, 15.04.2022
Две площадки объединят в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^