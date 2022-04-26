Использование словосочетания в названии было незаконным
Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила ООО «Микрокредитная компания «Финансовая мечта».
Выявлено нарушение – эта компания ещё в ноябре 2021 года была исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России. Однако с того времени фирма так и не убрала из своего названия словосочетание «микрокредитная компания».
На юрлицо возбудили дело об административном правонарушении о незаконном использовании юридическим лицом в своём наименовании словосочетания «микрофинансовая организация». Виновному назначен штраф.
- Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования прокурора района о возложении на юридическое лицо обязанности исключить из наименования организации словосочетание «микрокредитная компания», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение суда вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в Бурятии заставили поменять название охотничье хозяйство.
В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
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