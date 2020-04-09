В названии организации было слово «ассоциация», которое могло ввести в заблуждение
В Бурятии судебные приставы обязали охотничье хозяйство изменить фирменное наименование на иное, не включающее в полном и сокращенном вариантах слово «ассоциация».
С таким иском в суд обратились представители налоговой службы. Поскольку компания использовала в своем наименовании две организационно-правовые формы – «общество с ограниченной ответственностью» и «ассоциация», что является нарушением требований законодательства.
- Компания, будучи коммерческой организацией, неправомерно использовала в своем наименовании слово «ассоциация». Ведь согласно закону, ассоциацией признается объединение юридических лиц или граждан для представления и защиты их общих интересов в некоммерческих целях, - пояснили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Таким образом, использование слова в наименовании компании вводило в заблуждение участников гражданского оборота и противоречило общественным интересам. Приставы предупредили директора компании об уголовной ответственности, и тогда он изменил название организации.
В Бурятии охотничье хозяйство заставили поменять название
Бизнес, Фото:
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