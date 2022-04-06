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Перевозчикам Бурятии выделят субсидии

Перевозчикам Бурятии выделят субсидии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава республики принял решение о поддержке перевозчиков для сохранения тарифов и поддержания качества услуг

Во вторник, 5 апреля, в ходе рабочего совещания глава Республики Алексей Цыденов принял решение о выделении субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Общий объём поддержки составит порядка 60 млн рублей.

- Важно в текущей ситуации сохранить качество перевозок, чтоб не росла длительность ожидания автобусов. Приняты меры поддержи сферы общественного транспорта, чтоб у нас не ушли с маршрутов перевозчики из-за возникших финансовых трудностей. Также необходимо удержать стоимость перевозок. Возросшие расходы перекладывать на плечи наших жителей ни в коем случае нельзя, - заявил Алексей Цыденов.

В сфере пассажирских автомобильных перевозок наблюдается рост расходов на содержание транспортных средств, что может привести к росту тарифа. Для поддержки автоперевозок и для сдерживания тарифа из республиканского бюджета выделят сумму в размере 59,8 млн рублей. Это позволит сохранить тарифы для населения.

Субсидия будет предоставляться индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в размере 15000 рублей на каждый автомобиль в течение трёх месяцев начиная с апреля. Есть и условия: транспортное средство должно проработать на маршруте не менее 22 дней в каждом месяце.

- Сегодня общее количество транспортных средств, работающих на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, включая г. Улан-Удэ составляет 1330 автомобилей. Для получения субсидии перевозчикам необходимо обратиться в соответствующее ведомство. Если это муниципальные перевозки, то в администрацию района, если межмуниципальные, то в Минтранс Бурятии, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Напомним, что для обеспечения устойчивой логистики пассажиров и грузов, разработки оптимальных логистических маршрутов, необходимых для импорта и экспорта региональной продукции в период негативных последствий введения санкций создан региональный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов под председательством зампреда правительства Республики Бурятия Е.В. Луковникова. В состав регионального штаба включены все заинтересованные исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, представители федеральной таможенной службы, ФГКУ Росгранстрой, ассоциации международных автомобильных перевозчиков, ОАО «РЖД» и представители системообразующих предприятий республики.
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