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Зампред правительства Бурятии узнал о нажившейся на муке транспортной компании

Зампред правительства Бурятии узнал о нажившейся на муке транспортной компании
Власть,  Фото:минтранс Бурятии
В Бурятии создали штаб по обеспечению логистики пассажиров и грузов

В Бурятии начал работать региональный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов, сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Штаб возглавил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Региональный штаб будет заниматься решением транспортных проблем и разработкой оптимальных логистических маршрутов, необходимых для импорта и экспорта продукции в условиях санкций, а также содействию в организации грузовых перевозок.

В состав регионального штаба включены минтранс Бурятии, минпром, минсельхозпрод Бурятии, муниципальные образования, представители Федеральной таможенной службы, ФГКУ Росгранстрой, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, ОАО «РЖД», представители системообразующих предприятий республики, такие как ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», АО «Разрез Тугнуйский», АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и другие.

Рабочая группа в том числе будет рассматривать случаи неправомерного завышения стоимости перевозок как пассажирских, так и грузовых, что в конечном счёте может отразиться на стоимости материалов и продукции. Такой случай произошёл в Муйском районе. По словам главы района, доставка муки одному из местных предпринимателей обошлась в два раза дороже, чем обычно.

- Такого быть не должно. Собственник транспортной компании не должен выкручивать руки тем более на социально значимые продукты, а мука и хлеб – это один из главных продуктов первой необходимости. Название этой компании и имя директора, если этот факт подтвердится, то компания попадёт в «чёрный» список. Просьба ко всем участникам совещания о фактах такого шантажа, по-другому не назовёшь, сигнализировать оперативно. В свою очередь, мы также оперативно будем принимать меры, - отметил Евгений Луковников.

Принято решение, что рабочая группа будет собираться еженедельно.


логистика перевозчики санкции

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