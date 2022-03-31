Имеющиеся деньги тратились на другие цели
Бывший генеральный директор строительной компании в Улан-Удэ признан виновным в невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
В суде установлено, что директор строительной компании с января 2018 года по март 2019 года полностью, а также частично не выплачивал заработную плату 136 работникам, лишив их вознаграждения за труд в сумме более 12,7 млн рублей.
- Финансовая возможность выплачивать заработную плату у работодателя имелась, однако деньги направлялись на финансирование текущих затрат компании и расчёты с контрагентами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Гендиректор стройфирмы в Улан-Удэ задолжал работникам более 12,7 млн
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