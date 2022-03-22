У МегаФона в Бурятии новый директор

Олеся Степанова: «Моя цель – сделать компанию лучшим оператором для своих абонентов»



Олеся Степанова возглавила региональное отделение оператора в Бурятии. Перед топ-менеджером стоят задачи по развитию сети связи и расширению покрытия LTE в республике, повышению качества клиентского сервиса, а также активное участие в проектах по цифровой трансформации региона в государственном и бизнес-секторе.



- Республика Бурятия – современный, динамично развивающийся регион России, имеющий значительный ресурсный, природный и туристический потенциал. До 2024 года в Прибайкалье будет реализовано шесть программ национального проекта «Цифровая экономика». Поэтому нам важно укреплять здесь лидерство в скорости передачи данных, закрывать «белые пятна» на карте покрытия и внедрять инновационные решения в сфере телеком-технологий. Сейчас 95% населения Бурятии имеют доступ к услугам МегаФона, и работа по расширению границ сети продолжается. Уверена, что успешный, многолетний опыт работы Олеси в нашей отрасли поможет достичь успеха в реализации самых амбициозных задач, – отмечает директор по региональному развитию МегаФона на Дальнем Востоке и в Сибири Анастасия Спешилова.



- Я родилась и выросла в Бурятии. Больше 20 лет работаю в «телекоме», – говорит директор Бурятского отделения компании Олеся Степанова. – Моя цель – сделать компанию лучшим оператором для своих абонентов за счёт уникальных продуктов и высокого качества сервисов, а для бизнеса и государственных структур – инновационным партнёром, предоставляющим современные цифровые решения во всех сферах деятельности.



Олеся Степанова окончила Сибирский Государственный университет телекоммуникаций и информатики. Пришла работать в отрасль связи в 1998 году, участвовала в создании и развитии первого сотового оператора республики. Последние несколько лет работала на руководящей позиции по развитию массового рынка на территории Бурятии. В этой должности она успешно реализовала ряд проектов по обеспечению телеком-услугами жителей Республики, в том числе в малых населённых пунктах в рамках реализации государственной программы по устранению цифрового неравенства. В конце 2021 года Олеся пришла в МегаФон.

