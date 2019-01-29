Бунтующие таксисты Улан-Удэ «захватили» Народный Хурал



Таксисты Улан-Удэ сегодня собрались у здания Народного Хурала с 6 утра, чтобы лично встретится с главой республики Алексеем Цыденовым для обсуждения наболевших вопросов.



- Нас не слышит власть, пока просим встречи с главой, а потом будет уже требование, - рассказал «Байкал-Dailу» таксист Дмитрий Халбаев.







Участник пикета отмечает, что сегодняшний сбор перед Народным Хуралом не стоит воспринимать как угрозу.



- Это не угроза. Он глава и должен нас послушать, интересы трудового народа, - говорит водитель.





Митингующие заявляют, что они вынужденно идут работать в такси, а это сейчас небезопасно.



- Работы в городе нет, из-за этого всем приходится идти в такси. А где безопасность в такси? На каждом шагу разбиваются, - недоумевает таксист.







Ещё одной переполненной чашей терпения для таксистов стала ежемесячная плата в три тысячи рублей.



- Обложили мздой, 5 рублей с каждого заказа, а в месяц с водителя три тысячи будет взиматься, - рассказывает Дмитрий Халбаев.



По подсчётам таксистов 20 заказов в сутки обойдутся им в 100 рублей, в месяц в три тысячи рублей, на что водители не готовы.



- Это получается, я должен от своих детей три тысячи оторвать и отдать «Максиму», да зачем мне это надо? Выгонять их нужно, - восклицает таксист.







От главы республики, как признались таксисты, они хотят получить помощи, а конкретно создание местной диспетчерской службы.



- Мы хотим легализоваться, хотим трудоустроиться в местной службе такси. Тариф должен быть правильным, подсчитанным. Кому не лень тоже не должны таксовать, - подытожили участники пикета.



Как сообщал «Байкал-Daily», таксисты Как сообщал «Байкал-Daily», таксисты проводили забастовку на прошлой неделе . Они требовали повышения тарифов от федеральных служб заказа.