Бунтующие таксисты Улан-Удэ «захватили» Народный Хурал

Таксисты Улан-Удэ сегодня собрались у здания Народного Хурала с 6 утра, чтобы лично встретится с главой республики Алексеем Цыденовым для обсуждения наболевших вопросов.
- Нас не слышит власть, пока просим встречи с главой, а потом будет уже требование, - рассказал «Байкал-Dailу» таксист Дмитрий Халбаев.
Участник пикета отмечает, что сегодняшний сбор перед Народным Хуралом не стоит воспринимать как угрозу.
- Это не угроза. Он глава и должен нас послушать, интересы трудового народа, - говорит водитель.
Митингующие заявляют, что они вынужденно идут работать в такси, а это сейчас небезопасно.
- Работы в городе нет, из-за этого всем приходится идти в такси. А где безопасность в такси? На каждом шагу разбиваются, - недоумевает таксист.
Ещё одной переполненной чашей терпения для таксистов стала ежемесячная плата в три тысячи рублей.
- Обложили мздой, 5 рублей с каждого заказа, а в месяц с водителя три тысячи будет взиматься, - рассказывает Дмитрий Халбаев.
По подсчётам таксистов 20 заказов в сутки обойдутся им в 100 рублей, в месяц в три тысячи рублей, на что водители не готовы.
- Это получается, я должен от своих детей три тысячи оторвать и отдать «Максиму», да зачем мне это надо? Выгонять их нужно, - восклицает таксист.
От главы республики, как признались таксисты, они хотят получить помощи, а конкретно создание местной диспетчерской службы.
- Мы хотим легализоваться, хотим трудоустроиться в местной службе такси. Тариф должен быть правильным, подсчитанным. Кому не лень тоже не должны таксовать, - подытожили участники пикета.
Как сообщал «Байкал-Daily», таксисты проводили забастовку на прошлой неделе. Они требовали повышения тарифов от федеральных служб заказа.
23 января они и вовсе оккупировали офис службы заказа такси «Максим» в Улан-Удэ. Требования у них были теми же - повысить стоимость поездок для пассажиров.
После этого Минтранс республики занялся проработкой вопроса о создании местной диспетчерской службы.