В Бурятии оштрафовали владельцев двух пунктов приёмов древесины

Выявление захламление опилками



Прокуратура Прибайкальского района Бурятии обнаружила нарушение природоохранного законодательства в деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины, расположенных в селах Турунтаево и Турка.



- Установлены факты захламления пунктов отходами лесопиления. Предприниматели допускали хранение отходов непосредственно на рельефе местности, без укрытия и вне специально обустроенной площадки, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В отношении двух владельцев пунктов приема и отгрузки древесины возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 6.35 КоАП «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления». Виновным назначены штрафы.



Нарушители принимают меры по очистке захламленных территорий, уточнили в прокуратуре.

