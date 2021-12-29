Выявление захламление опилками
Прокуратура Прибайкальского района Бурятии обнаружила нарушение природоохранного законодательства в деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины, расположенных в селах Турунтаево и Турка.
- Установлены факты захламления пунктов отходами лесопиления. Предприниматели допускали хранение отходов непосредственно на рельефе местности, без укрытия и вне специально обустроенной площадки, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В отношении двух владельцев пунктов приема и отгрузки древесины возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 6.35 КоАП «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления». Виновным назначены штрафы.
Нарушители принимают меры по очистке захламленных территорий, уточнили в прокуратуре.
В Бурятии оштрафовали владельцев двух пунктов приёмов древесины
Бизнес, Фото:
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