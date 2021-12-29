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В Бурятии оштрафовали владельцев двух пунктов приёмов древесины

В Бурятии оштрафовали владельцев двух пунктов приёмов древесины
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Выявление захламление опилками

Прокуратура Прибайкальского района Бурятии обнаружила нарушение природоохранного законодательства в деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины, расположенных в селах Турунтаево и Турка.

- Установлены факты захламления пунктов отходами лесопиления. Предприниматели допускали хранение отходов непосредственно на рельефе местности, без укрытия и вне специально обустроенной площадки, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В отношении двух владельцев пунктов приема и отгрузки древесины возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 6.35 КоАП «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления». Виновным назначены штрафы.

Нарушители принимают меры по очистке захламленных территорий, уточнили в прокуратуре.
пункт приема древесины

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