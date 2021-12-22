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Уроженка Бурятии попала в шорт-лист премии Forbes

Уроженка Бурятии попала в шорт-лист премии Forbes
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Елена Константинова разработала уникальную технологию для аграриев

22-летняя Елена Константинова из Бурятии спасает урожаи с помощью спутников и искусственного интеллекта. Про девушку написал развёрнутую статью журнал Forbes.

Экологические исследования Елену заинтересовали в старших классах, когда она училась в Бурятии. Окончив школу, она поступила в МАИ. В 19 лет Елена Константинова основала компанию Aerospace-Agro, которая занимается анализом почв с помощью искусственного интеллекта на основе спутниковых снимков. Под её руководством команда проекта разработала математическую модель оценки состояния полей методику увеличения урожайности, а также систему оперативного мониторинга неблагоприятных ситуаций на полях на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

По итогам этого года Елена планирует получить 3 млн рублей прибыли.

Команда предлагает клиенту план действий для решения выявленных проблем. Варианты подбираются под желаемый результат. Например, у клиента может быть цель добиться экобаланса на поле, а может — повышение урожайности. По мнению Елены, у IT-технологий в аграрном секторе большое будущее. На сегодня экспертов в этом деле очень мало, многое приходится узнавать методом собственных проб и ошибок.

- Раньше считала, что на крутых специалистов финансов не хватает. А теперь поняла, что дело не в деньгах, а в людях, - говорит Елена.

Проект нацелен на создание наукоёмких технологий, которые можно масштабировать на другие сферы: нефтегазодобывающая промышленность, экология, исследования не только почв. Сейчас Елена набирается опыта на агрорынке.

За свои достижения Елена вошла в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards в номинации «Специальный приз за прорыв в области науки и технологий». Также в эту номинацию попали Мария Лапук, соосновательница стартапа по производству защитных масок Blanc; Инна Должикова, одна из разработчиков вакцины «Спутник V»; Лиля Сабирова, куратор категории «Наука и просвещение» на Planeta.ru; Виктория Шиманская, соосновательница цифрового университета диагностики и развития универсальных компетенций SkillFolio.
предприниматели

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