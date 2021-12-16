На Байкале появятся скоростные пассажирские катамараны

Закладка катамаранов запланирована на 1 квартал 2022 года
13 декабря Восточно-Сибирское речное пароходство, судостроительный завод «Вымпел» и АО «Машпромлизинг» подписали трёхсторонний договор о строительстве двух инновационных пассажирских судов катамаранного типа проекта HSC150B (Hydrofoils Supported Catamaran) с гидродинамическим принципом поддержания, сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.
Таким образом, парк судов пополнится скоростными пассажирскими катамаранами на подводных крыльях.
Помимо имеющихся маршрутов, выполняемых на «Баргузинах», «Восходах» и «Комете», планируется, что новые катамараны будут осуществлять пассажирские перевозки по направлениям:
Иркутск - Листвянка -Хужир
Иркутск - Листвянка - Загли
Турка - Хужир
Турка - Усть-Баргузин - Чивыркуй - Усть-Баргузин - Турка
Иркутск - Танхой - Выдрино – Танхой - Иркутск.
Закладка катамаранов запланирована на 1 квартал 2022 года.
Пассажировместимость катамаранов - 148 человек.
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