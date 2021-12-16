На Байкале появятся скоростные пассажирские катамараны

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Закладка катамаранов запланирована на 1 квартал 2022 года



13 декабря Восточно-Сибирское речное пароходство, судостроительный завод «Вымпел» и АО «Машпромлизинг» подписали трёхсторонний договор о строительстве двух инновационных пассажирских судов катамаранного типа проекта HSC150B (Hydrofoils Supported Catamaran) с гидродинамическим принципом поддержания, сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.



Таким образом, парк судов пополнится скоростными пассажирскими катамаранами на подводных крыльях.



Помимо имеющихся маршрутов, выполняемых на «Баргузинах», «Восходах» и «Комете», планируется, что новые катамараны будут осуществлять пассажирские перевозки по направлениям:



Иркутск - Листвянка -Хужир

Иркутск - Листвянка - Загли

Турка - Хужир

Турка - Усть-Баргузин - Чивыркуй - Усть-Баргузин - Турка

Иркутск - Танхой - Выдрино – Танхой - Иркутск.



Закладка катамаранов запланирована на 1 квартал 2022 года.



Пассажировместимость катамаранов - 148 человек.

