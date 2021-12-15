В Улан-Удэ на проблемном долгострое завершают отделку фасада

Бизнес, Фото: минстрой Бурятии

Проблемный объект достраивает новый подрядчик



В Улан-Удэ достраивают проблемную новостройку на проспекте Строителей, дольщики которой долгое время не могут дождаться своих квартир. Изначально дом строила фирма «Сити-Строй», ныне обанкроченная.



В 2021 году жилой комплекс был передан региональному фонду поддержки дольщиков. В пресс-службе минстроя Бурятии сообщили, что сейчас комплекс достраивает новый подрядчик – строительная фирма «Стандарт». На данный момент завершается строительство первого этапа – это пять блок-секций и подземная автостоянка.



В жилом комплексе устанавливают электросети и вентиляцию, проводят кровельные работы и отделку фасада. С наступлением тепла рабочие приступят к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.



- Уже проведено устройство электросетей и завершается отделка фасадов. То есть остекление фасадов выполнено на 90%. Все работы проходят согласно графику, - рассказал главный инженер строительной компании «Стандарт» Николай Соболев.



Завершить строительство первого этапа планируют к концу 2022 года. Порядка 200 дольщиков смогут заселиться в новые квартиры.



Во второй этап входит строительство ещё двух жилых блок-секций. Региональный фонд уже заказал проектную документацию. К возведению двух зданий планируется приступить после выделения дополнительных средств из федерального бюджета.





