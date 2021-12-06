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Зоопарк Этнографического музея в Улан-Удэ получил лицензию

Зоопарк Этнографического музея в Улан-Удэ получил лицензию
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
С будущего года зоопарки не смогут работать без лицензии

30 ноября Россельхознадзор выдал Этнографическому музею народов Забайкалья в Улан-Удэ бессрочную лицензию по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

- Документ выдан на основании результатов успешно пройдённой проверки. Информация о лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора, - сообщили в пресс-службе управления.

Это первая в Бурятии лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии будет запрещено.
этнографический музей Россельхознадзор

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