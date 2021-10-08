Вопрос обсуждался на республиканском оперштабе
В Бурятии рассмотрят возможность работы кафе и ресторанов по системе QR-кодов о вакцинации против COVID-19. Отрабатывать пропускную систему планируется на примере торгового центра «Пионер».
Вопрос обсуждался на очередном заседании оперативного штаба, который состоялся 7 октября. Проработку вопроса поручили уполномоченному по защите прав предпринимателя в Бурятии Чингису Матхееву, министру промышленности, торговли и инвестиций республики Антону Виноградову. Срок установили до 11 октября.
Аналогичная система посещения кафе и ресторанов действовала в начале лета в Москве. Получить коды могли только привившиеся, переболевшие коронавирусом или обладатели отрицательного ПЦР-теста. На входе посетителя встречал сотрудник общепита, проверял QR-кодов и только после этого впускал в заведение. При этом не было ограничений по рассадке и количеству гостей.
В ином случае еду можно было брать только на вынос. Также требование не касалось летних веранды.
В середине июля систему QR-кодов в столице отменили, заявив, что она выполнила свою задачу - большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии обязательная вакцинация от коронавируса для работников сфер, имеющих постоянный контакт с населением, увеличена с 60 до 80 %. Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации, работники сферы обслуживания, госслужащие, работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели), и многие другие. Полный список можно посмотреть по ссылке.
На сегодня в Бурятии зарегистрировано 59 795 случаев заражений COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост составил 117 больных. В последние дни отмечается прирост заболевших.
В Бурятии могут ввести систему QR-кодов в кафе и ресторанах
Бизнес, Фото:
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