Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты

Общее число случаев заражений коронавирусом движется к 60 тысячам
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердили у 117 жителей.
Для наглядности: вчера заразились 117 человек, позавчера их было 111, до этого 105, 102, 97 и т.д. 1 октября в Бурятии вновь была преодолена психологическая отметка в более чем 100 заболевших за сутки – таких показателей в сентябре не фиксировалось вовсе. На фоне более-менее стабильной ситуации в сентябре были сняты последние ограничения на работу бизнеса. В случае роста заболеваемости запреты вновь могут вернуться, пояснили недавно в управлении Роспотребнадзора.
С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 59 795 случаев заражений COVID-19. Из них 48% (28 710) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время победили коронавирус 51 306 жителей Бурятии. Накануне вылечились 75 пациентов.
Летальные исходы, как и в последнее время, по-прежнему фиксируют ежедневно. За последние сутки скончались пять пациентов с ковидом. Точный возраст умерших не раскрывается, максимум, что известно – четверо были старше 65 лет, один – младше этого возраста.
Всего с начала пандемии в Бурятии умерли 1877 больных коронавирусом.
Число госпитализированных по-прежнему растёт. Сегодня в стационарах получают лечение 638 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 19 больше, чем днём ранее. Для сравнения, ровно месяц назад, 8 сентября, в больницах лежали менее 330 больных.
В отделениях реанимации сейчас находится 65 пациентов (днём ранее был 61). Из них большинство (42 человека) старше 65 лет. 29 больных – на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 863 койки: занято – 638, свободно – 225 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,9%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1507 человек. За сутки их стало больше более чем на 80.
Число контактных лиц на сегодня – 3471 человек.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 358 710 человек. Завершили вакцинацию 295 296 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», врио главы Заиграевского района выпустил обращение к жителям в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью. С начала октября (видеообращение было опубликовано 5-го числа) в районе зарегистрировано уже 20 случаев заболевания. Для сравнения, за весь сентябрь было 98 заразившихся.
В Мухоршибирском районе Бурятии планируют отменить праздничные мероприятия, посвящённые открытию Цолгинского дацана.
В Бурятии произошёл скандал, связанный со смертью пациента этим летом в ковидном стационаре. Родственники, заявившие о нехватке медицинского кислорода, обратились к бурятскому омбудсмену.
За неделю в Бурятии превысила эпидпорог заболеваемость ОРВИ. Санитарные врачи рекомендуют жителям привиться и от коронавируса, и от гриппа.
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
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