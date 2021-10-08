 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражений коронавирусом движется к 60 тысячам

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердили у 117 жителей.

Для наглядности: вчера заразились 117 человек, позавчера их было 111, до этого 105, 102, 97 и т.д. 1 октября в Бурятии вновь была преодолена психологическая отметка в более чем 100 заболевших за сутки – таких показателей в сентябре не фиксировалось вовсе. На фоне более-менее стабильной ситуации в сентябре были сняты последние ограничения на работу бизнеса. В случае роста заболеваемости запреты вновь могут вернуться, пояснили недавно в управлении Роспотребнадзора.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 59 795 случаев заражений COVID-19. Из них 48% (28 710) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 51 306 жителей Бурятии. Накануне вылечились 75 пациентов.

Летальные исходы, как и в последнее время, по-прежнему фиксируют ежедневно. За последние сутки скончались пять пациентов с ковидом. Точный возраст умерших не раскрывается, максимум, что известно – четверо были старше 65 лет, один – младше этого возраста.

Всего с начала пандемии в Бурятии умерли 1877 больных коронавирусом.

Число госпитализированных по-прежнему растёт. Сегодня в стационарах получают лечение 638 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 19 больше, чем днём ранее. Для сравнения, ровно месяц назад, 8 сентября, в больницах лежали менее 330 больных.

В отделениях реанимации сейчас находится 65 пациентов (днём ранее был 61). Из них большинство (42 человека) старше 65 лет. 29 больных – на ИВЛ.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 863 койки: занято – 638, свободно – 225 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,9%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1507 человек. За сутки их стало больше более чем на 80.

Число контактных лиц на сегодня – 3471 человек.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 358 710 человек. Завершили вакцинацию 295 296 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», врио главы Заиграевского района выпустил обращение к жителям в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью. С начала октября (видеообращение было опубликовано 5-го числа) в районе зарегистрировано уже 20 случаев заболевания. Для сравнения, за весь сентябрь было 98 заразившихся.

В Мухоршибирском районе Бурятии планируют отменить праздничные мероприятия, посвящённые открытию Цолгинского дацана.

В Бурятии произошёл скандал, связанный со смертью пациента этим летом в ковидном стационаре. Родственники, заявившие о нехватке медицинского кислорода, обратились к бурятскому омбудсмену.

За неделю в Бурятии превысила эпидпорог заболеваемость ОРВИ. Санитарные врачи рекомендуют жителям привиться и от коронавируса, и от гриппа.
коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
Общество, 08.10.2021
Общее число случаев заражений коронавирусом движется к 60 тысячам
В Бурятии ушла из жизни известный учитель
В Бурятии ушла из жизни известный учитель
Общество, 08.10.2021
Цыдыпова Елена Сергеевна возглавляла клуб «Учитель года Бурятии»
В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров
В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров
Общество, 08.10.2021
Работодателя оштрафовали за нарушение 
В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа
В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа
Общество, 08.10.2021

Женщина обратилась в прокуратуру 
В Иркутской области разыграют кубок по пауэрлифтингу
В Иркутской области разыграют кубок по пауэрлифтингу
Общество, 08.10.2021
В соревнованиях по классическому троеборью примут участие юноши и девушки до 18 лет
В Бурятии местами до +5
В Бурятии местами до +5
Общество, 08.10.2021
Возможны небольшие осадки
В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору
В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору
Общество, 07.10.2021
Соревнования состоятся в Улан-Удэ 17 октября
В Забайкалье обсудят историю бурятского народа
В Забайкалье обсудят историю бурятского народа
Общество, 07.10.2021
В Агинском округе проведут краеведческие дискуссии
В Бурятии стартует чемпионат по мини-футболу
В Бурятии стартует чемпионат по мини-футболу
Общество, 07.10.2021
В играх примут участие любительские команды
Жителей Бурятии приглашают на конкурс-челлендж «Я горжусь»
Жителей Бурятии приглашают на конкурс-челлендж «Я горжусь»
Общество, 07.10.2021
Победители смогут принять участие в бале «Звёзды студенческого спорта»
В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»
В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»
Общество, 07.10.2021
Проголосовать можно за один из пяти вариантов
По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов
По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов
Общество, 07.10.2021
Проект могут включить в перечень национальных туристских маршрутов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^