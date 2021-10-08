В Бурятии увеличили процент подлежащих вакцинации граждан

Штрафы за невыполнение требований о вакцинации для бизнеса могут достигать 500 тысяч



В Бурятии обязательная вакцинация от коронавируса для работников сфер, имеющих постоянный контакт с населением, увеличена с 60 до 80 %. 7 октября было издано соответствующее постановление главного санитарного врача по Бурятии Сергея Хахареева.



- Согласно внесённым дополнениям, проведение профилактических прививок от COVID-19 необходимо провести в срок до 1 ноября вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. Должно быть привито не менее 80% от общей численности сотрудников организации, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Обязательной вакцинации против коронавируса подлежат следующие категории граждан:



- работники медицинских, образовательных организаций,

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),

- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),

- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),

- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),

- работники объектов энергетики.



Должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам за невыполнение требований этого постановления предусмотрены административные штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ от 50 до 500 тысяч рублей.



В управлении Роспотребнадзора пояснили, что вакцинопрофилактика является наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с COVID-19.

