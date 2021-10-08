В Бурятии увеличили процент подлежащих вакцинации граждан

Штрафы за невыполнение требований о вакцинации для бизнеса могут достигать 500 тысяч
В Бурятии обязательная вакцинация от коронавируса для работников сфер, имеющих постоянный контакт с населением, увеличена с 60 до 80 %. 7 октября было издано соответствующее постановление главного санитарного врача по Бурятии Сергея Хахареева.
- Согласно внесённым дополнениям, проведение профилактических прививок от COVID-19 необходимо провести в срок до 1 ноября вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. Должно быть привито не менее 80% от общей численности сотрудников организации, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Обязательной вакцинации против коронавируса подлежат следующие категории граждан:
- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- работники объектов энергетики.
Должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам за невыполнение требований этого постановления предусмотрены административные штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ от 50 до 500 тысяч рублей.
В управлении Роспотребнадзора пояснили, что вакцинопрофилактика является наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с COVID-19.
В Бурятии увеличили процент подлежащих вакцинации граждан
Общество, Фото:
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