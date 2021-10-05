В Улан-Удэ хотят поднять стоимость проезда в маршрутках и трамваях

Также в проекте прописано возможное установление максимальной стоимости проездных билетов в трамвае в следующих размерах: для граждан – 1 200 руб. в месяц, для школьников - 600 руб. в месяц.







Повышение тарифов должны рассмотреть депутаты горсовета на сессии. Когда она состоится, пока неизвестно.







- В администрации города состоялась тарифная комиссия, где комитетом по экономическому развитию были представлены новые тарифы. Согласно регламенту, в случае внесения вопроса на сессию проект будет предварительно рассмотрен на профильных комитетах, на заседании совместных комитетов и Дне депутата, - сообщили в пресс-службе горсовета.