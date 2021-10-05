В Улан-Удэ хотят поднять стоимость проезда в маршрутках и трамваях

В Улан-Удэ планируют увеличить цену на проезд в маршрутных автобусах, а также в трамваях. Уже подготовлен соответствующий проект решения Улан-Удэнского горсовета депутатов, который проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.
Стоимость проезда в маршрутках предлагается поднять на рубль – с 24 до 25 рублей. Проезд в трамваях должен подорожать с 18 до 20 рублей.
Соответствующие планируемые изменения основываются на законе Бурятии «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в республике отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)», а также статье 17 Устава городского округа Улан-Удэ.
Также в проекте прописано возможное установление максимальной стоимости проездных билетов в трамвае в следующих размерах: для граждан – 1 200 руб. в месяц, для школьников - 600 руб. в месяц.
Повышение тарифов должны рассмотреть депутаты горсовета на сессии. Когда она состоится, пока неизвестно.
- В администрации города состоялась тарифная комиссия, где комитетом по экономическому развитию были представлены новые тарифы. Согласно регламенту, в случае внесения вопроса на сессию проект будет предварительно рассмотрен на профильных комитетах, на заседании совместных комитетов и Дне депутата, - сообщили в пресс-службе горсовета.
В последний раз проезд в Улан-Удэ дорожал в сентябре 2020 года. Проезд в маршрутках стал стоить 24 рублей вместо прежних 20-ти, а в трамваях – 18 вместо 15-ти. Решение утвердили депутаты горсовета большинством голосов. При этом депутаты Вадим Бредний, Елена Вахрушкинова и Долгор Норбоева предлагали тогда не рассматривать повышение тарифов и перенести вопрос на 2021 год.
Одним из главных аргументов в пользу повышения стоимости стало сохранение рабочих мест. По словам председателя профсоюза автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Бурятии Игоря Сластина, за год на линиях заметно поубавилось маршруток и профессиональных водителей. «Мы дошли до ручки», - заявил тогда Сластин.
- Если у нас не пересмотрят тариф, то, к сожалению, водители поставят автобусы во дворы, продадут их, и у нас выход будет около 400 машин. Тем самым пострадает всё население Улан-Удэ, - аргументировал председатель профсоюза.
До этого цены на проезд поднимали в 2016 году (в маршрутках с 17 до 20 рублей, в трамваях с 14 до 15-ти). Обосновывая повышение тарифа в 2020-м году, власти города пояснили, что за четыре года едва ли не в два раза выросли цены на топливо, запчасти, а также электроэнергию и пр.
Перед повышением-2016 стоимость проезда в маршрутных автобусах в Улан-Удэ поднимали в ноябре 2013 года, стоимость проезда в трамвае – в октябре 2012 года.