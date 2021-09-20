В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых

В числе наиболее популярных видов деятельности парикмахерские услуги



С середины 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых действует по всей стране. В Бурятии число зарегистрированных самозанятых достигло 15 081 человек.



- Среди муниципальных районов наиболее активно регистрируются в Иволгинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Кяхтинском районах и в городе Северобайкальск. Наиболее популярные виды деятельности - информационные и парикмахерские услуги, - сообщили в пресс-службе минэкономики Бурятии.



Самозанятость позволяет легально вести бизнес, получать подтверждённый доход, открыто рекламировать своё дело, не боясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Её можно легко оформить в личном кабинете «Мой налог» и совмещать с основной работой.



- Для самозанятых действуют различные меры поддержки. Одна из таких мер позволяет возместить самозанятым республики недополученные доходы в связи с ограничением ведения деятельности с 27 июня по 11 июля, - отметили в министерстве.



