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В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых

В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых
Бизнес,  Фото:pexels.com
В числе наиболее популярных видов деятельности парикмахерские услуги

С середины 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых действует по всей стране. В Бурятии число зарегистрированных самозанятых достигло 15 081 человек.

- Среди муниципальных районов наиболее активно регистрируются в Иволгинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Кяхтинском районах и в городе Северобайкальск. Наиболее популярные виды деятельности - информационные и парикмахерские услуги, - сообщили в пресс-службе минэкономики Бурятии.

Самозанятость позволяет легально вести бизнес, получать подтверждённый доход, открыто рекламировать своё дело, не боясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Её можно легко оформить в личном кабинете «Мой налог» и совмещать с основной работой.

- Для самозанятых действуют различные меры поддержки. Одна из таких мер позволяет возместить самозанятым республики недополученные доходы в связи с ограничением ведения деятельности с 27 июня по 11 июля, - отметили в министерстве.

самозанятость

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