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В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с сотрудниками

В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с сотрудниками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушение вскрыла прокуратура

Прокуратура Еравнинского района Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, владельца магазина универсальных товаров в селе Сосново-Озёрское. Он не оформил трудовые отношения с работниками, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Только в результате мер прокурорского реагирования предприниматель заключил трудовые договоры с тремя работниками.

Кроме того, Государственная инспекция труда привлекла владельца магазина к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем». Ему назначено наказание в виде предупреждения.

трудовое законодательство прокуратура

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