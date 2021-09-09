В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с сотрудниками

Нарушение вскрыла прокуратура



Прокуратура Еравнинского района Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, владельца магазина универсальных товаров в селе Сосново-Озёрское. Он не оформил трудовые отношения с работниками, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Только в результате мер прокурорского реагирования предприниматель заключил трудовые договоры с тремя работниками.



Кроме того, Государственная инспекция труда привлекла владельца магазина к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем». Ему назначено наказание в виде предупреждения.



