Деньги будут взыскивать по суду
В Заиграевском районе Бурятии Илькинская средняя школа заключила договор с подрядчиком на ограждение стадиона. 24 августа подрядчик получил деньги. Об этом сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».
Однако материал организация не приобрела и деньги не возвратила.
- Документы отправлены юристу управления образования. Деньги будут взыскиваться по суду. Было проведено собрание родителей и жителей села по возникшей ситуации по стадиону, - рассказала Анджела Цынгуева, директор школы.
В Бурятии подрядчик не выполнил работу по ограждению стадиона
Бизнес, Фото:
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