В Бурятии подрядчик не выполнил работу по ограждению стадиона

Деньги будут взыскивать по суду



В Заиграевском районе Бурятии Илькинская средняя школа заключила договор с подрядчиком на ограждение стадиона. 24 августа подрядчик получил деньги. Об этом сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».



Однако материал организация не приобрела и деньги не возвратила.



- Документы отправлены юристу управления образования. Деньги будут взыскиваться по суду. Было проведено собрание родителей и жителей села по возникшей ситуации по стадиону, - рассказала Анджела Цынгуева, директор школы.

