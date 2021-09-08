Улан-удэнка пожаловалась в прокуратуру на «Читаэнергосбыт»

Женщине затянули с ответом на обращением
Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела проверку по обращению жительницы Улан-Удэ об отсутствии ответа на её обращение в АО «Читаэнергосбыт».
- В апреле текущего года гражданка обратилась с письменным заявлением в городское отделение АО «Читаэнергосбыт». В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответственный сотрудник не принял меры к соблюдению установленного законом срока. В результате чего ответ на своё обращение гражданка получила только спустя полтора месяца, - сообщает прокуратура Бурятии.
По результатам проверки прокуратура района возбудила административное производство в отношении виновного должностного лица по статье 5.59 КоАП «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан».
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Советского района на виновного наложен административный штраф на сумму 5 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.
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