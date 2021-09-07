В Иркутске снесли незаконные продуктовые павильоны

Бизнесмены не торопились сносить самоволки



В Иркутске снесли два незаконных продуктовых павильона. Они были возведены самовольно.



- Индивидуальные предприниматели незаконно построили продуктовые павильоны в микрорайонах Первомайский и Синюшина гора. Взыскателем выступало министерство имущественных отношений, - сообщили в УФССП по Иркутской области.



Судебные приставы возбудили исполнительные производства. Предприниматели в установленный законом срок судебные решения не исполнили. В связи с этим, были неоднократно привлечены к административной ответственности по ст. 17.14 (нарушение законодательства об исполнительном производстве) и ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).



Только после этого бизнесмены снесли свои павильоны.

