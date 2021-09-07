Рейтинг виртуальных помощников бизнесменов Бурятии

Облачная IT-инфраструктура и эффективное взаимодействие с клиентами – основные векторы развития бизнеса Бурятии. К таким выводам пришёл МегаФон, изучив обезличенные данные по объёмам цифровых продуктов, интегрированных в республиканский бизнес в 2021 году
Топ-3 цифровых услуг у предпринимателей Бурятии выглядит так:
Лидер среди виртуальных помощников – облачные сервисы. С марта 2020 года, когда сотрудников большинства компаний начали переводить на удалённую работу, особенно востребованной стала организация безопасного корпоративного документооборота и телефонии в виртуальной среде. Эта тенденция сохраняется и в этом году. Облачные сервисы могут подойти для любого бизнеса, от малого до крупного, поскольку могут обеспечить неограниченные вычислительные мощности, гарантировать безопасность данных и бесперебойную работу систем, не требуя при этом закупки нового оборудования и специального обслуживания ИТ специалистов.
- Бизнес всё активнее идёт в «облака», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Артём Базыль. – Ведь облачные технологии позволяют быстро развернуть и обеспечить удалённый доступ к корпоративной инфраструктуре любой сложности. Это полноценная альтернатива традиционным центрам обработки данных. В рамках программы развития «облаков» в марте этого года мы запустили очередную площадку «МегаФон Облако», на этот раз в Новосибирском ЦОДе (ранее площадки были только в Москве). Благодаря этому сервис стал ближе к регионам Сибири и Дальнего Востока – скорость доступа к виртуальным платформам увеличилась в 4 раза.
Второе место занимают услуги «Мультифон Бизнес» и «Виртуальная АТС». Эти решения особенно популярны у малого и среднего бизнеса Бурятии. «Мультифон Бизнес» поможет быстро организовать IP-телефонию и звонки через интернет, а «Виртуальная АТС» – развернуть офис «с нуля», минимизировав расходы на покупку оборудования для построения сети, её обслуживание и поддержку. Решения позволяют настроить приём звонков на единый многоканальный номер и распределять вызовы среди сотрудников компании, что может значительно повысить качество услуг.
На третьем месте – сервис «МегаФон Таргет». Информирование жителей республики об интересных акциях и скидках через SMS – один из востребованных продуктов. «Умная» рассылка может приходить именно тем, кто заинтересован в приобретении конкретного товара или услуги, и дал на это согласие. Сервис определяет аудиторию более чем по 15 параметрам отбора и может сделать рекламу практически индивидуальной. В 2021 году спрос на услугу, по сравнению с прошлым годом увеличился вдвое.
- Также одной из востребованных услуг у бизнесменов Прибайкалья становится «Интеллектуальная обработка вызовов». Это голосовой робот с искусственным интеллектом, обучающийся в процессе работы. Он совершает вызовы по заранее подготовленным сценариям, сообщая клиентам о каких-либо событиях или напоминая о назначенных приёмах. Сервис может особенно помочь компаниям с обширной клиентской базой, нуждающейся в информировании, а также организациям с высокой обращаемостью в службу поддержки, – сообщает пресс-служба МегаФона.
Рейтинг виртуальных помощников бизнесменов Бурятии
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 07.09.2021
По мнению МегаФона, облачная IT-инфраструктура и эффективное взаимодействие с клиентами – основные векторы развития бизнеса республики
Работы должны были быть проведены до конца лета
Получивший травмы мужчина больше не может работать по специальности
Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый краткосрочный вклад в рублях «Пара мандаринов» со ставкой до 7,4% годовых
Нарушение федерального закона «О пожарной безопасности» вскрыла прокуратура
У посетителей будут проверять паспорта и сертификаты о вакцинации
Местная экологически чистая продукция может быть интересна азиатским странам
Жалобу подало охранное агентство
Директор предприятия оштрафован
Грубые нарушения санитарного законодательства создавали угрозу распространения ковида
У большинства опрошенных жителей Бурятии на работе есть дресс-код
В индустрии терпит убытки много людей, у которых есть кредитные обязательства
Судебные приставы опечатали помещение
Бизнес, 02.09.2021
Также будет увеличен срок туристического сезона в республике
Бизнес, 02.09.2021
Из-за капризов погоды сбор оронгойских арбузов пришлось отложить