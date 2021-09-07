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Рейтинг виртуальных помощников бизнесменов Бурятии

Рейтинг виртуальных помощников бизнесменов Бурятии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Облачная IT-инфраструктура и эффективное взаимодействие с клиентами – основные векторы развития бизнеса Бурятии. К таким выводам пришёл МегаФон, изучив обезличенные данные по объёмам цифровых продуктов, интегрированных в республиканский бизнес в 2021 году

Топ-3 цифровых услуг у предпринимателей Бурятии выглядит так:

Лидер среди виртуальных помощников – облачные сервисы. С марта 2020 года, когда сотрудников большинства компаний начали переводить на удалённую работу, особенно востребованной стала организация безопасного корпоративного документооборота и телефонии в виртуальной среде. Эта тенденция сохраняется и в этом году. Облачные сервисы могут подойти для любого бизнеса, от малого до крупного, поскольку могут обеспечить неограниченные вычислительные мощности, гарантировать безопасность данных и бесперебойную работу систем, не требуя при этом закупки нового оборудования и специального обслуживания ИТ специалистов.

- Бизнес всё активнее идёт в «облака», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Артём Базыль. – Ведь облачные технологии позволяют быстро развернуть и обеспечить удалённый доступ к корпоративной инфраструктуре любой сложности. Это полноценная альтернатива традиционным центрам обработки данных. В рамках программы развития «облаков» в марте этого года мы запустили очередную площадку «МегаФон Облако», на этот раз в Новосибирском ЦОДе (ранее площадки были только в Москве). Благодаря этому сервис стал ближе к регионам Сибири и Дальнего Востока – скорость доступа к виртуальным платформам увеличилась в 4 раза.

Второе место занимают услуги «Мультифон Бизнес» и «Виртуальная АТС». Эти решения особенно популярны у малого и среднего бизнеса Бурятии. «Мультифон Бизнес» поможет быстро организовать IP-телефонию и звонки через интернет, а «Виртуальная АТС» – развернуть офис «с нуля», минимизировав расходы на покупку оборудования для построения сети, её обслуживание и поддержку. Решения позволяют настроить приём звонков на единый многоканальный номер и распределять вызовы среди сотрудников компании, что может значительно повысить качество услуг.

На третьем месте – сервис «МегаФон Таргет». Информирование жителей республики об интересных акциях и скидках через SMS – один из востребованных продуктов. «Умная» рассылка может приходить именно тем, кто заинтересован в приобретении конкретного товара или услуги, и дал на это согласие. Сервис определяет аудиторию более чем по 15 параметрам отбора и может сделать рекламу практически индивидуальной. В 2021 году спрос на услугу, по сравнению с прошлым годом увеличился вдвое.

- Также одной из востребованных услуг у бизнесменов Прибайкалья становится «Интеллектуальная обработка вызовов». Это голосовой робот с искусственным интеллектом, обучающийся в процессе работы. Он совершает вызовы по заранее подготовленным сценариям, сообщая клиентам о каких-либо событиях или напоминая о назначенных приёмах. Сервис может особенно помочь компаниям с обширной клиентской базой, нуждающейся в информировании, а также организациям с высокой обращаемостью в службу поддержки, – сообщает пресс-служба МегаФона.

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МегаФон

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