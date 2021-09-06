Нарушение федерального закона «О пожарной безопасности» вскрыла прокуратура
Прокуратура Хоринского района Бурятии проверила соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности. В одном из пунктов приёма и отгрузки древесины выявлены факты необеспечения очистки территории от горючих отходов лесопереработки. Выявлено захламление горючими отходами, мусором.
Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя произвести очистку территории пункта приёма и отгрузки древесины.
- Октябрьский районный суд исковые требования удовлетворил в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.
В Бурятии пункт приёма леса захламили горючими отходами
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