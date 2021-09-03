 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

В Бурятии производитель асфальта нарушил требования об охране воздуха

В Бурятии производитель асфальта нарушил требования об охране воздуха
Бизнес,  Фото:pexels.com
Директор предприятия оштрафован

Установлены нарушения в деятельности юрлица по производству асфальта в Северобайкальске.

Используемая асфальтосмесительная установка не была поставлена на государственный учёт в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Нормативы предельно допустимых выбросов не разрабатывались.

- Кроме того, предприятием ненадлежащим образом организовано обращение с отходами производства, их учёт не производился, нормативы и лимиты на размещение не устанавливались. Уполномоченные лица, допущенные к работе с отходами, не определены, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Более того, организацией не разработана программа производственного экологического контроля.

- В целях наведения экологического порядка прокурором предъявлен иск к юридическому лицу об обязании устранить все выявленные в ходе проверки нарушения законов. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой, - продолжили здесь.

Кроме того, по инициативе прокурора директор предприятия привлечён к административной ответственности, оштрафован на сумму 5000 рублей.
загрязнение воздуха природоохранная прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли лаунж-бар и ночной клуб
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли лаунж-бар и ночной клуб
Бизнес, 03.09.2021
Грубые нарушения санитарного законодательства создавали угрозу распространения ковида
20% жителей Бурятии однозначно против дресс-кода на работе
20% жителей Бурятии однозначно против дресс-кода на работе
Бизнес, 03.09.2021
У большинства опрошенных жителей Бурятии на работе есть дресс-код
Главу Бурятии просят разрешить концерты с загрузкой зала на 70%
Главу Бурятии просят разрешить концерты с загрузкой зала на 70%
Бизнес, 03.09.2021
В индустрии терпит убытки много людей, у которых есть кредитные обязательства
В пригороде Улан-Удэ прикрыли антисанитарный мясной цех
В пригороде Улан-Удэ прикрыли антисанитарный мясной цех
Бизнес, 03.09.2021
Судебные приставы опечатали помещение
Зимняя чартерная программа в Бурятию продлена
Зимняя чартерная программа в Бурятию продлена
Бизнес, 02.09.2021
Также будет увеличен срок туристического сезона в республике
В Бурятии начнут продавать жёлтые и белые арбузы
В Бурятии начнут продавать жёлтые и белые арбузы
Бизнес, 02.09.2021
Из-за капризов погоды сбор оронгойских арбузов пришлось отложить
В Бурятии активно зарабатывают на продаже краснокнижного растения
В Бурятии активно зарабатывают на продаже краснокнижного растения
Бизнес, 31.08.2021
В Бурприроднадзоре займутся вопросом сагаан дали
Иркутский нерпинарий первым в области получил лицензию
Иркутский нерпинарий первым в области получил лицензию
Бизнес, 30.08.2021
С января лицензии для зоопарков станут обязательными
Бурятский общепит просит отменить ограничения для вакцинированных
Бурятский общепит просит отменить ограничения для вакцинированных
Бизнес, 30.08.2021
Предприниматели считают, что это подстегнёт жителей вакцинироваться быстрее
В Улан-Удэ незаконно работал ночной клуб
В Улан-Удэ незаконно работал ночной клуб
Бизнес, 28.08.2021
Протоколы составили и на владельцев клуба, и на посетителей
В Бурятии выбрали лучших молодых предпринимателей
В Бурятии выбрали лучших молодых предпринимателей
Бизнес, 27.08.2021
Победителей определили в восьми номинациях
В Бурятии выявили нарушения правил авиакомпанией «Ангара»
В Бурятии выявили нарушения правил авиакомпанией «Ангара»
Бизнес, 27.08.2021
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
Умные часы или смартфон: какой гаджет выбрать ребёнку к школе
Умные часы или смартфон: какой гаджет выбрать ребёнку к школе
Бизнес, 27.08.2021
Накануне Дня знаний МегаФон подготовил рекомендации, на что следует обратить внимание при выборе девайсов для самых маленьких школьников и старшеклассников
В пиломатериалах в Бурятии нашли вредителей
В пиломатериалах в Бурятии нашли вредителей
Бизнес, 27.08.2021
Возбуждены административные дела
Вместе выгодно: Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Учебный сезон»
Вместе выгодно: Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Учебный сезон»
Бизнес, 27.08.2021
С 24 августа для обладателей «Универсальной карты» АТБ запустил акцию «Учебный сезон» с повышенным кэшбэком 10%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^