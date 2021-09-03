В Бурятии производитель асфальта нарушил требования об охране воздуха

Директор предприятия оштрафован
Установлены нарушения в деятельности юрлица по производству асфальта в Северобайкальске.
Используемая асфальтосмесительная установка не была поставлена на государственный учёт в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Нормативы предельно допустимых выбросов не разрабатывались.
- Кроме того, предприятием ненадлежащим образом организовано обращение с отходами производства, их учёт не производился, нормативы и лимиты на размещение не устанавливались. Уполномоченные лица, допущенные к работе с отходами, не определены, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Более того, организацией не разработана программа производственного экологического контроля.
- В целях наведения экологического порядка прокурором предъявлен иск к юридическому лицу об обязании устранить все выявленные в ходе проверки нарушения законов. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой, - продолжили здесь.
Кроме того, по инициативе прокурора директор предприятия привлечён к административной ответственности, оштрафован на сумму 5000 рублей.
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