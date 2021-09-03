Дикоросы Бурятии выведут на международный рынок

Бизнес, Фото: фонд регионального развития РБ

Местная экологически чистая продукция может быть интересна азиатским странам



Дикоросы Бурятии выведут на азиатский рынок при поддержке Дальневосточного представительства агентства стратегических инициатив. Об этом в ходе встречи с министром экономики Екатериной Кочетовой заявила его руководитель Ольга Курилова. Она посетила площадку центрального павильона Бурятии и ярмарку «Традиции с будущим», представленные на Восточном-экономическом форуме, сообщает фонд регионального развития РБ.



- У Бурятии достаточно хорошие перспективы в части привлечения инвестиций, потому что Бурятия интересна иностранцам. Я точно знаю, что есть такой запрос, особенно у азиатских стран. Бурятия интересна нам дальневосточникам, потому что она недавно вошла в состав Дальневосточного федерального округа, и мы ещё не всё знаем про регион. Мы с коллегами агентства стратегических инициатив готовы поддержать ряд предпринимателей для того, чтобы вывести их проекты не только на всероссийский, но и на международный уровень в части поставки ряда продукции на экспорт, – подчеркнула Ольга Курилова.



Речь идёт о дикоросах Бурятии. Покорять азиатский рынок будет одна из компаний республики – производитель экологически чистой продукции: травяных чаёв, масел холодного отжима, мазей на основе кедровой живицы и варенья из сосновых шишек. Это ответ на запрос из Азии: травяной чай очень интересен корейцам, японцам и китайцам.



- Отметим, ежегодно экспортёры республики принимают участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых как на территории России, так и за рубежом. В 2020 году Бурятия экспортировала продукцию в 34 страны мира. Основные торговые партнёры в экспорте: Китай, Япония, Республика Корея, Тайвань (Китай), Нигер, Монголия, Малайзия. Тогда же республика поднялась с 48 на 37 место в рейтинге по объёму экспорта среди российских регионов по данным АО «Российский экспортный центр», – рассказали в фонде регионального развития РБ.



