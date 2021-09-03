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В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли лаунж-бар и ночной клуб

В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли лаунж-бар и ночной клуб
Бизнес,  Фото:pexels.com
Грубые нарушения санитарного законодательства создавали угрозу распространения ковида

Управление Роспотребнадзора по Бурятии совместно с мобильными группами обследовали лаунж-бар «Мохито» и ночной клуб «69» (ООО «Ассоль»).

- По результатам проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу распространения коронавирусной инфекции среди населения. Не проводилось обеззараживание воздуха в помещении, отсутствовали разметки о соблюдении социальной дистанции. Персонал не использовал медицинские маски. Не соблюдалась социальная дистанция, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

В отношении владельцев заведений специалисты составили протоколы об административных нарушениях по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

- В качестве меры обеспечения в отношении лаунж-бара «Мохито» и ночного клуба «69» применён временный запрет деятельности. Произведено наложение пломб и опечатывание помещений, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.

Материалы направлены на рассмотрение в суд.

Как сообщал «Байкал-Daily», также ранее зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил провести проверку по поводу ещё одного заведения. Местные жители сообщали о проводимых там подпольных вечеринках. Особую тревогу вызывает информация, что за посетителями закрывают двери, не выпускают на улицу, а место для курения находится внутри здания.
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