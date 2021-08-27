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В Улан-Удэ проверяют информацию о вечеринках за запертыми дверями

В Улан-Удэ проверяют информацию о вечеринках за запертыми дверями
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
В Бурятии боятся повторения трагедии в клубе «Хромая лошадь»

Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил провести проверку по поводу подпольных вечеринок в Улан-Удэ. Поручение он отдал на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В частности, проверки коснутся бара на улице Хоца Намсараева. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в соцсети слили видео с подпольной вечеринки в этом баре. Очевидцы сообщают, что там не только проводят запрещённые ночные дискотеки, но и допускают грубейшие нарушения противопожарной безопасности: заведение запускает посетителей, и двери закрываются изнутри до шести часов утра. При этом место для курения отведено внутри здания.

Проверками фактов, указанных в обращении, займутся сразу несколько ведомств.

- Это не только полное пренебрежение здоровьем своих посетителей в период неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу. В целях наживы подвергать жизни молодых людей такой опасности – это уже преступление. Все мы помним трагедию в ночном клубе «Хромая лошадь», когда такое же халатное отношение к противопожарным мерам привело к гибели 156 человек. Поэтому сегодня мы говорим не только о нарушении антиковидного режима. К проверке данного заведения привлечены и сотрудники управления Роспотребнадзора, и специалисты противопожарной службы. Я хотел бы особо отметить, что из-за таких отдельных злостных нарушителей не должны страдать другие предприниматели, которые заботятся о своих посетителях, участвуют в профилактической работе. Усиление ограничений не нужно никому, поэтому противодействовать распространению инфекции должны все – требования для всех, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Данное заведение не раз было привлечено за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Так, за нарушение действующих ограничений с июля на должностных лиц увеселительного заведения сотрудниками полиции составлено три протокола, и два протокола составлено на руководство предприятия по ст. 20.6.1 КоАП РФ. По двум административным делам уже вынесены судебные решения.

Кроме сообщения в социальных сетях, обращения жителей Бурятии о нарушениях мер профилактики COVID поступают в службу обработки экстренных сообщений «Система-112».
С 24 марта 2020 года поступило 1205 обращений граждан по поводу нарушения санитарно-эпидемических мер.


вечеринки коронавирус пожарная безопасность

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