В Бурятии забраковали 200 кг молока и 650 кг масла

Некачественную молочную продукцию выявил Роспотребнадзор



В Бурятии за полгода исследовали на соответствие нормативным требованиям более 800 проб молочной продукции. Доля проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям безопасности, составила 3,2%, по физико-химическим показателям – 13 %, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- Так, в ходе проведённых проверок выявлено некачественное молоко торговых марок «Весёлая ферма», «Арта» производства ООО «Млада» (город Ачинск Красноярского края), «Замурчательное», производства ООО «Кузбасконсервмолоко» (посёлок Тяжинский Кемеровской области), не соответствующее требованиям по показателям массовой доли белка и сухого обезжиренного молочного остатка, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



По результатам проверок забраковано более 200 кг некачественного молока.



Также забракована партия масла.



- Забраковано более 650 кг некачественного масла «Крестьянское», произведенного в Нижнем Новгороде. Масло было выявлено в магазине «Светофор» ООО «Торгсервис 75» в Улан-Удэ, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.



Предприятиям торговли выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов. В отношении производителей молочной продукции информация направлена в управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Кемеровской и Новгородской областям.





