В Бурятии проверяют банкет «Опоры России» на Байкале

В эти дни на Байкале проходит Совет регионов «Опоры России», посвящённый финансам для малого бизнеса Бурятии и перспективным секторам роста для малого и среднего предпринимательств в сфере туризма и производства. На странице общероссийской общественной организации сообщается, что мероприятие проходит с соблюдением максимальных мер безопасности.
Однако в Сети появились кадры с банкета, где видно, что присутствующие не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В паблике ves_ulan_ude_ подписчики задались вопросом, почему массовое мероприятие вообще проводится, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом: «Обидно… почему им можно?».
В комментариях небольшое видео вызвало бурю негодования. Это обусловлено ещё и тем, что с 27 июня в Бурятии начинает действовать жёсткий локдаун, когда под запретом оказалась деятельность многих предприятий и отдых на Байкал. Полный список правил локдауна – по ссылке.
«Жителям Бурятии и собакам вход запрещён» - и это почти не шутка», «Это уже дискриминация во плоти», «Спасибо за двойные стандарты», «Деньги решают всё!», «Пир во время чумы», «Как так-то! А мы выпускной ребёнка в саду смотрели по Zoom! Ни одного родителя не пустили!», «Как их всех жалко, вижу очень много возрастных людей, скоро начнут жаловаться на температуру, одышку. Ладно там из других регионов - уедут к себе, а наши местные? Почему не понимаете? Сами видите, что происходит у нас, сделали бы своё мероприятие через Zoom лучше. Деньги всегда будут, а здоровье не купите».
В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что глава Бурятии Алексей Цыденов поручил Роспотребнадзору провести проверку. Она уже началась.
- По сообщениям о проведении крупного банкета в отеле «Байкальская Ривьера» (село Гремячинск), управлением Роспотребнадзора по Бурятии начато расследование. Санитарными врачами будет проведена проверка выполнения санитарно-эпидемиологических требований на данном объекте. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
На утро 25 июня в Бурятии зарегистрировано 43 009 случаев заражения коронавирусом. Суточный рекорд составил +293 человека. За всё время в Бурятии скончался 1111 больной ковидом, за последние сутки - 24. Эти показатели стали новыми антирекордами – ранее таких печальных данных не регистрировалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике давно под запретом массовые мероприятия. В прошлые выходные депутат Народного Хурала Тимур Нимаев провёл свадебный банкет, крайне возмутивший жителей республики. После гулянки банкетный зал Crystall прикрыли, а коммунистом займётся комиссия по депутатской этике.
Также жители Бурятии сообщали о проводимых ночных тусовках и планах родителей на подпольные выпускные.