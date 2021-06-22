В Улан-Удэ прикрыли банкетный зал, где отгулял свадьбу депутат









По поводу проведения свадебного банкета управление Роспотребнадзора возбудило административное производство в отношении индивидуального предпринимателя.



- В ходе обследования на данном предприятии выявлены нарушения. Это несоблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции. Также выявлены нарушения, свидетельствующие о том, что не соблюдалась технология приготовления кулинарных блюд, не в полном объёме выполнялись требования санитарных правил для предприятий общественного питания, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Сегодня банкетный зал опечатали, вручен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направлены в суд Октябрьского района Улан-Удэ.





Как сообщал «Байкал-Dailу», кадры с празднования свадьбы депутата-коммуниста Тимура Нимаева



Практически сразу же на произошедшее отреагировал Роспотребнадзор. Главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев



Накануне Тимур Нимаев



Вчера главный санврач Бурятии



- Хочу в очередной раз обратиться к нашим предпринимателям и напомнить, что у нас в республике любые массовые мероприятия, а также банкеты запрещены. Руководителям предприятий общественного питания необходимо строго соблюдать все установленные требования. Такое беспечное поведение абсолютно недопустимо. Что организаторы, что предприниматель проявили абсолютное неуважение к своим землякам: к пациентам, которые стараются победить болезнь, к медицинским работникам, врачам-эпидемиологам, которые не видят свои семья, день и ночь борясь за жизнь и здоровье пациентов, ко всем остальным гражданам, которые добросовестно соблюдают все меры профилактики и действующие ограничения, - призвал Сергей Ханхареев.



По поводу проведения свадебного банкета управление Роспотребнадзора возбудило административное производство в отношении индивидуального предпринимателя.- В ходе обследования на данном предприятии выявлены нарушения. Это несоблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции. Также выявлены нарушения, свидетельствующие о том, что не соблюдалась технология приготовления кулинарных блюд, не в полном объёме выполнялись требования санитарных правил для предприятий общественного питания, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.Сегодня банкетный зал опечатали, вручен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направлены в суд Октябрьского района Улан-Удэ.Как сообщал «Байкал-Dailу», кадры с празднования свадьбы депутата-коммуниста Тимура Нимаева появились на следующий день в соцсетях . Пользователи оставили множество возмущённых комментариев, вроде «Медики работают на износ, а мы гуляем!»Практически сразу же на произошедшее отреагировал Роспотребнадзор. Главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил о начатой проверке и о том, что «в отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы».Накануне Тимур Нимаев впервые публично прокомментировал своё торжество . Он заявил, что готов понести наказание и подчеркнул, что свадьбу никак не мог отложить. При этом депутат сослался на лам дацана. «Переносить на следующий год не представлялось возможным, так как в дацане нам определили конкретную дату женитьбы и дали понять, что в следующем году для нас будет неблагополучный год», - рассказал Нимаев. Также он заявил, что не жалеет о своём массовом банкете и счастлив тому, что создал семью.Вчера главный санврач Бурятии вновь специально обратился к бизнес-сообществу - Хочу в очередной раз обратиться к нашим предпринимателям и напомнить, что у нас в республике любые массовые мероприятия, а также банкеты запрещены. Руководителям предприятий общественного питания необходимо строго соблюдать все установленные требования. Такое беспечное поведение абсолютно недопустимо. Что организаторы, что предприниматель проявили абсолютное неуважение к своим землякам: к пациентам, которые стараются победить болезнь, к медицинским работникам, врачам-эпидемиологам, которые не видят свои семья, день и ночь борясь за жизнь и здоровье пациентов, ко всем остальным гражданам, которые добросовестно соблюдают все меры профилактики и действующие ограничения, - призвал Сергей Ханхареев.

В Улан-Удэ приостановлена деятельность банкетного зала Crystall, расположенного в ТРЦ Capitall Mall. Именно там 19 июня прошёл нашумевший свадебный банкет депутата-коммуниста Народного Хурала Тимура Нимаева. Молодожёнов чествовали, по словам новоиспечённого мужа Нимаева, около 100 человек. При этом в Бурятии действует запрет на банкеты и увеселительные мероприятия в общепите, а также в целом на массовые мероприятия.