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В Бурятии депутат в разгар COVID-19 устроил пышную свадьбу

В Бурятии депутат в разгар COVID-19 устроил пышную свадьбу
Власть,  Фото:anonim__03
На банкете было не менее 300 человек

В выходные в социальных сетях появились фотографии со свадьбы, которую устроил депутат Народного Хурала Бурятии. В паблике anonim__03 очевидец сообщил, что на празднике было не менее 300 человек.

Мероприятие устроили в разгар разрастающейся третьей волны COVID-19, несмотря на запреты на банкеты и увеселительные мероприятия в общепите.

- Пока власти вводят ограничения для простых людей, для депутатов закон не писан. Смотрите, вчера какую свадьбу закатил депутат Хурала - на 300 человек, не меньше... Там и никто не соблюдает ни масочный режим, ни правила. Для них их же законы не работают. Обнимаются, целуются толпой, а потом эти же элитные господа все койки позанимают, чтобы простые смертные в отделение не могли попасть. Зачем вообще этот пир во время чумы? – возмутился автор снимков.

В комментариях пользователи выражают возмущение по поводу пышного торжества: «Медиков бы пожалели», «Депутатов надо лишать их мест! С них жёстче должен быть спрос», «Медики работают на износ, а мы гуляем! Простых смертных закроют дома, у некоторых не будет средств к существованию, а у депутатов золотые парашюты», «Боже, какая наглость!», «М-да уж.... Для кого-то ограничения есть, для кого-то нет. Где справедливость?!».

Фотографии быстро распространили по бурятским пабликам, где возмущению пользователей Сети не было предела. Так, подписчики паблика ves_ulan_ude_ требуют «наказать рублём администратора ресторана и лишить должности депутата». Другие выдвинули идею «оштрафовать и взять с каждого расписку, что они не будут занимать место в больнице и аппарат ИВЛ».

В третью волну коронавируса в Бурятии наблюдается печальная статистика, которая усугубляется с каждым днём. Так, за последние сутки болезнь унесла жизни 15 больных COVID-19, общее число летальных случаев за весь период составляет 1025. Суточный прирост больных составил 247 заражённых, всего в республике зарегистрировано 41 922 случаев COVID-19. 

Сейчас ковид изменился, признали ранее медики. Чаще и тяжелее болеют беременные женщины, а также дети. Также большими темпами растёт заболеваемость среди молодёжи.

Ранее в республиканском правительстве сообщали, что в период стремительного роста заболеваемости COVID-19 во многих кафе и ресторанах города проводятся банкеты, работают танцевальные площадки, нарушаются требования по рассадке и дистанцированию. Не соблюдается особый дезинфекционный режим. 

В настоящее время в республике запрещены массовые мероприятия и действуют жёсткие ограничительные меры – закрыты парки, фитнес-центры, театры и кинотеатры, фудкорты, сокращён режим работы торговых центров.  
депутаты Народного Хурала коронавирус свадьба
 
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