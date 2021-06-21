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В Бурятии свадьбой депутата заинтересовались правоохранители

В Бурятии свадьбой депутата заинтересовались правоохранители
Власть,  Фото:anonim__03
Расследование по поводу крупного банкета в разгар третьей волны коронавируса начал и Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит расследование по поводу пышной свадьбы, которую закатил депутат Народного Хурала. Также этим случаем займутся и правоохранительные органы, сообщили в правительстве Бурятии.

- По сообщениям, которые были в эти выходные о проведении крупного банкета в одном из заведений Улан-Удэ, нами начато расследование. Установлено место проведения мероприятия. Сотрудники управления Роспотребнадзора проведут проверку выполнения санитарно-эпидемиологических требований на данном объекте. В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Dailу», фотографии с пышной свадьбы, которую закатил депутат Народного Хурала, очевидцы «слили» в соцсети. В паблике anonim__03 гость торжества, в частности, сообщил, что на банкете было около 300 человек. Между тем, в Бурятии запрещены массовые мероприятия, а также банкеты и увеселительные торжества на предприятиях общепита.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом сегодня в Бурятии объявили о новых ограничительных мерах. Общепиту сократили время работы до 21 часа, а организации и предприятия обязали отправить на удалёнку не менее 30% сотрудников. 
свадьба коронавирус
 
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