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Главный санврач Бурятии: «Проявили абсолютное неуважение к землякам»

Главный санврач Бурятии: «Проявили абсолютное неуважение к землякам»
Власть, 
Главный санврач Сергей Ханхареев выпустил обращение к бизнесу после незаконного свадебного банкета депутата

В Бурятии продолжает оставаться напряжённой эпидситуация по коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю рост заболеваемости продолжился, темп прироста составил 63%. Отмечается рост заболеваемости среди детей до 17 лет, а также среди лиц 65 лет и старше. Продолжает оставаться высокой заболеваемость среди взрослого трудоспособного населения.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии усилило противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции. Усилена работа лабораторной службы республики, а также контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах.

В выходные по соцсетям разлетелись кадры с пышной свадьбы депутата Народного Хурала, устроенной в банкетном зале в Улан-Удэ. Управление Роспотребнадзора установило место проведения незаконного банкета. В отношении предприятия будет проведено расследование.В связи с этим руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к бизнес-сообществу:

- Хочу в очередной раз обратиться к нашим предпринимателям и напомнить, что у нас в республике любые массовые мероприятия, а также банкеты запрещены. Руководителям предприятий общественного питания необходимо строго соблюдать все установленные требования. Такое беспечное поведение абсолютно недопустимо. Что организаторы, что предприниматель проявили абсолютное неуважение к своим землякам: к пациентам, которые стараются победить болезнь, к медицинским работникам, врачам- эпидемиологам, которые не видят свои семья, день и ночь борясь за жизнь и здоровье пациентов, ко всем остальным гражданам, которые добросовестно соблюдают все меры профилактики и действующие ограничения. Сейчас не время рассуждать, необходимо строго следовать рекомендациям врачей и эпидемиологов. Стоит позаботиться не только о своём здоровье и благополучии, но и об окружающих людях.

Также Сергей Ханхареев обратился к родителям выпускников.

- Учитывая высокую заболеваемость среди детей подросткового возраста, ни в коем случае не следует планировать банкеты, а также выезды на турбазы по случаю окончания школы. Сейчас совсем не время, - призвал он.

 

коронавирус Роспотребнадзор банкет
 
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