Бурятский депутат не жалеет о своём свадебном банкете в разгар коронавируса

Депутат Народного Хурала Тимур Нимаев прокомментировал свой нашумевший банкет в честь свадьбы



Депутат Народного Хурала, коммунист Тимур Нимаев высказался по поводу массового банкета в честь своей свадьбы. Резонанс возник на днях после того, как фотографии с праздника «слили» в соцсети. Сейчас в Бурятии в разгаре третья волна коронавируса, массовые мероприятия под запретом, а банкеты в кафе и ресторанах не разрешаются.



Тимур Нимаев опроверг информацию, что на банкете присутствовало 300 человек. По его словам, гостей было около 100. Он также заявил, что перенести свою свадьбу не мог.



- Мы с моей супругой уже долгое время планировали пожениться, но из-за пандемии приходилось откладывать мероприятие. В 2021 году, когда были послабления по ограничениям, мы наконец запланировали нашу свадьбу на июнь месяц. Однако ее опять пришлось отменить. Переносить на следующий год не представлялось возможным, так как в дацане нам определили конкретную дату женитьбы и дали понять, что в следующем году для нас будет неблагополучный год (кто знает, тот поймет), - поделился на своей странице Тимур Нимаев.



По его словам, они с женой выбрали простую регистрацию, а после устроили «басаганай наадан». На это событие, заявил Нимаев, были приглашены только ближайшие родственники и друзья.



- В общей сложности собралось около 100 человек. При этом мы постарались соблюсти все меры предосторожности - расстановка столов, рассадка гостей, санитарная обработка столов и помещения, контроль температуры при входе. Мероприятие состоялось 19 июня в арендованном мною помещении. Столы накрывали своими силами, вместе с родственниками. Такого рода деревенский праздник в городских условиях, - отметил он.



Он также заявил, что готов понести наказание, но ни о чём не жалеет.



- Жалею ли я о произошедшем? Нет! Мы создали семью, и мы счастливы. Читал много комментариев по этому поводу в социальных сетях. Спасибо тем, кто поддержал меня. Если надзорные органы действительно посчитают, что я нарушил, то готов понести соответствующее наказание! – заявил Тимур Нимаев.



Также он считает, что вся эта ситуация «обрела политический окрас».



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне по поводу банкета высказался главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев. Управление Роспотребнадзора уже проводит расследование.



- Установлено место проведения мероприятия. Сотрудники управления Роспотребнадзора проведут проверку выполнения санитарно-эпидемиологических требований на данном объекте. В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы, - заявил Сергей Ханхареев.



