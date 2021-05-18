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«ТГК-14»: В Улан-Удэ продолжается работа над коллективным договором

«ТГК-14»: В Улан-Удэ продолжается работа над коллективным договором
Бизнес,  Фото:пресс-служба "ТГК-14"
Новый коллективный договор планируют подписать 18 июня

Сегодня в филиале «Генерация Бурятии» состоялось заседание комиссии по принятию нового коллективного договора. В рамках развития социального партнерства и урегулирования социально-трудовых отношений стороны обсудили 64 пункта нового договора, часть из которых принята единогласно, сообщает пресс-служба «ТГК-14».

Совместная работа над детальной проработкой других положений нового документа ПАО «ТГК-14» с активом первичных профсоюзных организаций компании продолжается. Согласно требованиям трудового законодательства, новый коллективный договор будет подписан 18 июня 2021 года.

- В настоящее время социальные обязательства перед коллективом выполняются и будут выполняться в рамках коллективных договоров и соглашений с профсоюзами. Кроме того, в марте и апреле подписаны соглашения о доведении размера Минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) до уровня Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике. Путем поэтапной индексации к 1 января 2024 года уровень ММТС достигнет уровня ставки, прописанной в федеральном отраслевом тарифном соглашении, - отмечают в компании.

Как сообщил заместитель Генерального директора по корпоративно-правовому регулированию ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин соглашение по выполнению решений трудового арбитража в настоящее время компанией выполняется.

ПАО «ТГК-14» заверило, что действует и будет продолжать действовать в соответствии с требованиями трудового законодательства и строгом соблюдении всех прав работников.
ТГК-14
 
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