Специалисты считают, что рост заболеваемости ковидом среди подростков связан с общепитом
Сегодня на очередном заседании оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к владельцам кафе, баров и ресторанам. Ханхареев потребовал от общепита строгого соблюдения антиковидных мер. В противном случае на следующем заседании оперштаба он будет ходатайствовать о возврате ограничительных мер, сообщил источник «Байкал-Dailу».
Это объясняется ростом заболеваемости коронавирусом среди подростков от 15 до 17 лет. Заболеваемость в этой группе выросла почти в два раза. Сергей Ханхареев дал понять, что связывает произошедшее именно с работой общепита.
Его выступление поддержал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
При этом заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников озвучил сомнения, что подростки стали чаще заражаться в кафе и ресторанах.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Бурятии были сняты все ограничения по времени работы для кафе, баров и ресторанов. Прежде они обязаны были закрыться к полуночи, а теперь могут работать хоть всю ночь. Также увеличено количество посетителей, которые могут собираться в общепите за одним столом. Теперь допускается рассадка шести человек за одним столом вместо четырёх прежних.
Однако в конце прошлой недели правительство Бурятии сообщило о выявляемых нарушениях, в частности, в кафе и ресторанах работают запрещённые танцевальные площадки. Не соблюдаются также ограничения по социальной дистанции, в том числе по рассадке посетителей не больше шести человек за одним столом.
Рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер
Бизнес, Фото:
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