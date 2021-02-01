Меньше недели остаётся до запуска зимней чартерной программы
Как сообщал «Байкал-Daily», еженедельно по субботам с 6 февраля по 27 марта Бурятия будет принимать чартерные рейсы с туристами.
Планируется принять 16 рейсов, из них восемь - из Москвы и восемь – из Екатеринбурга. Туроператор «TUI Россия» совместно с туроператорами Бурятии подготовили для гостей экскурсионные программы продолжительностью восемь ночей (семь ночей + одна ночь на перелёт).
12 февраля Бурятия встречает приход бурятского Нового года - Сагаалгана. Туристы увидят всё многообразие и великолепие бурятских традиций и обычаев, а также сами станут участниками народных гуляний.
Отмечается, что самостоятельный подобный тур обойдётся в два раза дороже, нежели организованный. Помимо этого, из Екатеринбурга нет прямых авиарейсов в бурятскую столицу. А потому добраться сюда регулярными авиарейсами можно лишь с пересадкой. Это не только дольше по времени, но и дороже.
В Бурятию на этой неделе прилетят туристические чартеры
Бизнес, Фото:
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