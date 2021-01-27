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Бурятия готовится к запуску зимней чартерной программы

Бурятия готовится к запуску зимней чартерной программы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятию скоро прибудут чартеры с туристами из Москвы и Екатеринбурга

На республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса министерству здравоохранения Бурятии поручили обеспечить готовность медицинских организаций в трёх районах и Улан-Удэ к приезду туристов. Об этом говорится в протоколе штаба от 25 января.

В документе сообщается следующее:

«В рамках реализации зимней чартерной программы «TUI Россия» в Бурятии обеспечить готовность медицинских организаций на территории Кабанского, Баргузинского, Прибайкальского районов и Улан-Удэ к:

- оказанию медицинской помощи при подозрении на COVID-19;
- организации мониторинга состояния здоровья контактных лиц в случае выявления инфицированных COVID-19 в коллективных средствах размещения;
- содействию в организации в отдельных номерах (комнатах) изоляции контактных лиц;
- наличия достаточного объема экспресс-тестов для постановки диагноза методом ИХА (иммунохроматографического анализа – ред.)».

Таким образом, медучреждения должны быть готовы к началу чартерной программы, которая стартует 6 февраля.

Рейсы будут выполняться на самолётах авиакомпании «Уральские авиалинии» еженедельно по субботам с 6 февраля до 27 марта. Планируется принять 16 рейсов, из них восемь - из Москвы и восемь – из Екатеринбурга. Туроператор «TUI Россия» совместно с туроператорами Бурятии подготовили для гостей экскурсионные программы продолжительностью восемь ночей (семь ночей + одна ночь на перелёт).

Как сообщал «Байкал-Daily», о запуске зимней чартерной программы в Бурятии было объявлено осенью. На этот шаг пошли после успеха аналогичной летней программы, когда Бурятия приняла из Москвы 10 чартеров с туристами. Их возили по самым интересным и знаковым местам в Бурятии, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала.

Зимняя Бурятия также не менее интересна туристам, говорил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов. Он призывал россиян ехать на Байкал в том числе за зимним загаром. «Будет не хуже, чем на Мальдивах», - обращался Алексей Цыденов.
туризм чартерные рейсы туристы
 
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