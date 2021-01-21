Только за сутки составили 130 протоколов
За минувшие сутки в Бурятии члены мобильных групп, которых проверяют выполнение антикоронавирусных требований, составили 130 протоколов об административном правонарушении. Из них 51 протокол составили сотрудники МВД, 14 – специалисты противопожарной службы, 17 протоколов составили сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Только в Улан-Удэ проверками охвачено свыше 400 объектов торговли и сферы услуг, предприятий общественного питания. Выявляются нарушения в части несоблюдения дезинфекционных мероприятий, графика уборки помещений, несоблюдения масочного режима.
- В сложных условиях распространения коронавируса оперштабом республики обеспечена не только организация медицинской помощи, но и системный подход к профилактике и предупреждению распространения вируса. Сегодня мы продолжаем работу в столице республики и районах. За весь период мобильными группами проведено свыше 88 тысяч проверок на объектах торговли, общепита, транспорта. Составлено свыше 14 тысяч протоколов об административном правонарушении. Данная работа будет продолжена, чтобы обеспечивать защиту для нашего населения, - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
В Бурятии провели 88 тысяч антиковидных проверок
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