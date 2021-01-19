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Гендиректор «Байкальской гавани» покидает пост

Гендиректор «Байкальской гавани» покидает пост
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Алексей Тогошиев поделился, что не сожалеет ни об одном принятом решении

Алексей Тогошиев объявил о том, что покидает пост гендиректора акционерного общества «Особая экономическая зона «Байкальская гавань», где трудился три года. По его словам, решение об увольнении давно обдуманное и согласованное.

- Моя работа в ОЭЗ «Байкальская гавань» подходит к концу. Это был один из самых ярких периодов в моей карьере. Благодарю за сотрудничество и постоянную поддержку руководство республики, коллег из минтуризма, минимущества Бурятии, депутатский корпус Народного Хурала, кураторов из минэкономразвития и минвостокразвития РФ. Надзорные ведомства тоже благодарю, - написал на своей странице Алексей Тогошиев.

Он также отдельно поблагодарил резидентов «Байкальской гавани» и выразил мнение, что у Байкала большое туристическое будущее. «Я искренне и обоснованно верю в это!» - добавил Тогошиев.

- Почти три года я проработал бок о бок с одной из лучших команд - коллективом АО «ОЭЗ «Байкальская гавань». Мы работали на максимуме своих усилий, во всех делах старались принести максимальную пользу республике. Мы уверенно отстаивали интересы «зоны» на всех уровнях. Не сожалею ни обо одном принятом решении. Что-то получилось, что-то – нет. Были и прорывные достижения, и потери. Благодарю своих коллег за совместную работу, - обратился Алексей Тогошиев.

Чёткого плана, чем займётся дальше, у него нет.

- Я открыт для новых предложений по работе. Хотелось бы остаться в Бурятии, но готов расширить границы применения своих навыков и на другие регионы (Иркутск в приоритете), - сообщил Тогошиев.

Алексей Тогошиев возглавил «Байкальскую гавань» три года назад, зимой 2018-го. Предыдущей его сферой деятельности была журналистика: он возглавлял новостной портал tUday.ru. До этого трудился в различных сферах экономики. Алексей Тогошиев получил предложение возглавить «Байкальскую гавань» после участия в конкурсе на пост министра туризма Бурятии.

После вступления в должности руководителя «Гавани» озвучивал планы создания там целого мини-города с гостиницами, аквапарками, набережными с пляжами и сувенирной продукцией.

«Байкальская гавань» состоит из участков «Турка», «Пески», «Горячинск», «Бухта Безымянная», «Гора Бычья», расположенных рядом с Байкалом. Протяжённость байкальского побережья турзоны – 60 км.

По данным официального сайта, сейчас имеются четыре резидента. На участке «Турка» это компании «Байкальская гавань» (планируемое строительство трёх ресторанов и баров на 750 посадочных мест, трансформируемого конференц-зала, объектов спортивной и оздоровительной инфраструктуры), «Спутник Сибирь» (планируемое строительство яхт-клуба, 15 отелей-усадеб, кафе, трёх конференц-залов) и «Грин Флоу Байкал» (планы на строительство отеля «Green Flow Baikal» общей площадью 22 800 кв.м.).

На участке «Пески» значится один резидент – «Гео РБК». Эта компании планирует создать всесезонный международный туристско-рекреационный комплекс из шести гостиниц, оздоровительно-реабилитационного центра и пр.

На трёх других участках резиденты отсутствуют.
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