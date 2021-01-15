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В Улан-Удэ нарушали масочный режим в «People's Park» и «Тумэр Морине»

В Улан-Удэ нарушали масочный режим в «People's Park» и «Тумэр Морине»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Только за последние сутки мобильные группы составили более ста протоколов

В Улан-Удэ и во всех районах республики мобильные группы продолжают контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На нарушителей режима ограничительных мероприятий составляют протоколы об административном правонарушении по статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» и статье 20.6.1

За минувшие сутки мобильные группы составили 112 протоколов, материалы направлены в суд. Только в столице республики проверками было охвачено 387 организаций.

- По зафиксированным нарушениям составлены протоколы на должностных лиц торгово-сервисной компании «ЮНиК», занимающейся производством и оптовой продажей автозапчастей из-за нарушения масочного режима. Также требование по ношению защитных масок не соблюдалось в двух торговых точках на рынке «Тумэр морин», в магазине «Золотое время» в ТРЦ «People's Park», магазине «Большая рыбалка». К административной ответственности привлечён индивидуальный предприниматель, оказывающий консалтинговые услуги в Доме Быта на улице Ербанова из-за недостаточного объёма противоэпидемических мероприятий, - сообщили в правительства Бурятии.

Также два протокола составлено на пассажиров трамвая за нарушение масочного режима.

Справка:

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

КоАП РФ Статья 20.6.1.:

- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Статья 15.1.:

Физические лица - от 500 до 1500 руб., должностные лица - от 2,5 до 7,5 тысяч руб., юридические лица - от 12,5 до 25 тысяч руб.


коронавирус масочный режим
 
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