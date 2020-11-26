Врач из Улан-Удэ позвала участников вечеринок поработать в ковидном госпитале

Врач из ковидного госпиталя прокомментировала подпольную вечеринку в гриль-баре «Фабрика»
Врач улан-удэнского ковидного стационара на улице Солнечная Вера Бадмаева прокомментировала многочисленные фото и видео в социальных сетях с массовыми вечеринками.
- В новостной ленте промелькнула веселая пятница у кого-то в ночном клубе. Предполагаю, что вы (ну те, кто там был и те, кто снимал) страшно устали от ограничений... Поверьте! Я тоже от них устала. И коллеги мои устали. И друзья. Да и семья моя тоже устала от ограничений, которые внес коронавирус в нашу жизнь, - поделилась Вера Бадмаева.
Вера Бадмаева врач-нефролог. Из-за работы в ковидном госпитале она давно не видела своих пациентов после трансплантации, пациентов из додиализной группы и диализных пациентов из республиканской больницы. Также Вера отметила, что «как выглядят её любимые друзья, уже почти и не помнит».
- Но что делать? Есть коронавирус. Он беспощаден! – говорит врач.
Вера Бадмаева призналась: «Вообще, становится обидно за людей с которыми я работаю. Врачи и медицинские сёстры понимали на что идут, когда выбирали профессию. Самый тяжёлый труд в ковидном госпитале у наших санитарочек: мыть помещения, убирать, ухаживать за пациентами».
- Предлагаю вам присоединиться и помочь! Не словом, а делом! - написала врач, обратившись к тем самым участникам подпольных вечеринок.
В Бурятии продолжают выявлять нарушения режима ограничений. На ежедневном оперштабе по профилактике коронавируса озвучиваются новые сигналы от жителей республики. Обращения поступают поступают в аккаунты правительства Бурятии в соцсетях и на телефон 112. По всем обращениям граждан проводятся проверки и принимаются соответствующие меры в отношении нарушителей. Ежедневно в республике проводят проверки 90 мобильных групп.
Члены мобильных групп заявляют, что «не настроены наказывать или закрывать», а просто хотят, чтобы «жителям было безопасно ходить в тот или иной магазин или ехать в маршрутке».
- В последнее время отношение поменялось, очень редко в маршрутке можно увидеть человека без маски. Но хотелось бы, чтобы люди и без дополнительного контроля всегда берегли других и себя тоже, - рассказал член мобильной группы Владимир Жапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября в Улан-Удэ прогремела вечеринка сетевой компании, где было больше сотни человек. Все они веселились в заведении «Баран на корове». После этого инцидента деятельность кафе приостановили на 90 дней.
В пятницу, 20 ноября, подпольная вечеринка состоялась в гриль-баре «Фабрика». Видео с веселящейся на танцполе толпой запечатлел участник подпольного мероприятия. Полиция провела проверку по факту подпольной вечеринки. Административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ возбуждено на 27-летнего организатора вечеринки. Сам он взял всю вину на себя, защищая владельцев «Фабрики». По некоторой информации, помещение было взято в аренду на целый месяц всего за 20 тысяч.
В Бурятии действует запрет на массовые мероприятия. Также запрет с 16 по 30 ноября введён запрет на работу общепита.
Врач из Улан-Удэ позвала участников вечеринок поработать в ковидном госпитале
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Когда озеро, где плавал лебедь замёрзло, он грустно побрёл в лес
Врач из ковидного госпиталя прокомментировала подпольную вечеринку в гриль-баре «Фабрика»
Для сотрудников Росгвардии это был новый опыт
Экспресс-тесты помогли значительно повысить выявляемость заболевших
Известный актёр верит в успех картины
Суточный прирост незначительно снижается
Мужчина обратился в прокуратуру
В деле разбиралась прокуратура
Аферисты пообещали женщине бонусы от совершённых покупок
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Среди них есть «Зениты», «ФЭДы», «Смены» и «Любители»
В нём будут демонстрироваться фильмы с тифлокомментариями и субтитрами
Впервые состоится конкурс «Поют актёры любительских театров»
Богослужения прошли в Троицком храме
В Шилкинском районе родилась вторая двойня, в четырёх районах края зарегистрированы юбилейные рождения