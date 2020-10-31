В Улан-Удэ асфальт укладывали в снег





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 30 Окт 2020 в 1:35 PDT



Пользователи вспоминают, что это не первые подобные случаи в Улан-Удэ и вовсю юморят:



«Российские ученые выяснили, что асфальт намного качественнее укладывается при минусовой температуре», «Специально ждали снега, видимо», «В снег всегда лучше ложится», «И так сойдёт».



В администрации Улан-Удэ, в свою очередь, заявили, что асфальт, уложенный в снег, будет демонтирован.



- Заказчик работ - МУП «Улан-Удэстройзаказчик» выдал предписание подрядной организации ООО «Байкалтехстрой». Сейчас подрядчик демонтирует уложенное накануне покрытие, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.



По информации МУП «Улан-Удэстройзаказчик», после демонтажа подрядчик повторно проведёт работу по проливке битума и заново уложит асфальт, но уже в благоприятные погодные условия.



Пользователи вспоминают, что это не первые подобные случаи в Улан-Удэ и вовсю юморят:«Российские ученые выяснили, что асфальт намного качественнее укладывается при минусовой температуре», «Специально ждали снега, видимо», «В снег всегда лучше ложится», «И так сойдёт».В администрации Улан-Удэ, в свою очередь, заявили, что асфальт, уложенный в снег, будет демонтирован.- Заказчик работ - МУП «Улан-Удэстройзаказчик» выдал предписание подрядной организации ООО «Байкалтехстрой». Сейчас подрядчик демонтирует уложенное накануне покрытие, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.По информации МУП «Улан-Удэстройзаказчик», после демонтажа подрядчик повторно проведёт работу по проливке битума и заново уложит асфальт, но уже в благоприятные погодные условия.

Накануне, 30 октября, в Улан-Удэ была снежная погода. Дорожников, работающих на улице Революции 1905 года, это, правда, ничуть не смутило. Горожане запечатлели, как асфальтоукладчики работали, несмотря на снег.Улан-удэнка Татьяна на свой странице в Facebook сперва поделилась: «До Революции 1905 года дошел прогресс! Асфальт укладывают. До снега успели, первый не в счет». Но спустя короткое время констатировала: «Не повезло, не успели». Свидетельница добавила видео того, как на припорошенной снежком проезжей части трудится дорожник.Фотографии появились также в паблике «Весь Улан-Удэ». «Что мне снег, что мне зной, когда вот-вот сгорит контракт мой. По ул. Революции укладывают асфальт», - иронично написал автор.