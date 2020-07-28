Улан-удэнские рестораны проводят нелегальные свадебные банкеты

Читают сейчас

Нефритовый сезон 2020: Как сегодня добывают редкий минерал в Бурятии Бизнес, Суровый север Бурятии – непролазная дремучая тайга, бурные горные реки… Именно в таких местах находятся залежи нефрита. О специфике таинственного минерала, текущей ситуации на предприятии и перспективных планах «Байкал-Daily» побеседовал с главным инженером «Забайкальского горнорудного предприятия» Петром Архинчеевым