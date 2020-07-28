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Улан-удэнские рестораны проводят нелегальные свадебные банкеты

Улан-удэнские рестораны проводят нелегальные свадебные банкеты
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На свадебные гуляния собирались более 60 гостей

В двух ресторанах в Улан-Удэ проводились свадебные банкеты, на которых гуляли более 60 человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

На прошлой неделе были обследованы 103 предприятия общественного питания в Улан-Удэ и районах республики. В 72 организациях общественного питания выявлены нарушения санитарных правил, необходимые на фоне пандемии коронавируса.

В точках общепита не было запаса масок, перчаток, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков для посетителей и персонала. Отсутствовала разметка для соблюдения социального дистанцирования. В закрытых помещениях с постоянным нахождением работников не было устройств для обеззараживания воздуха. Работники не использовали средства индивидуальной защиты. Не организован «утренний фильтр» для сотрудников с проведением контроля температуры тела. У сотрудников не было справок о прохождении медицинского осмотра, подтверждающих отсутствие контакта с инфекционным больным.

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемического режима в Бурятии продолжается.

Как сообщал «Байкал-Daily», свадебные гуляния уже становились источником распространения коронавируса. Один из таких случаев произошёл в Северобайкальске, где после свадьбы заболели два человека.

Ранее вспышка COVID-19 произошла в городе Бабушкин, где поздравить молодожёнов собрались 35 человек. 20 из них в итоге заболели коронавирусом.

В Бурятии действует запрет на проведение массовых мероприятий. По необходимости (к примеру, в случае похорон) рекомендуется собираться узким кругом родственников, не более 10-15 человек. Многие кафе допускают бронирование столиков на компанию не больше 10 посетителей, при этом они должны быть родственниками.

Сегодня в Бурятии была превышена отметка в 4000 случаев заражения коронавирусом. Ежедневно идёт прирост в среднем по 30 новых больных. Республиканский оперштаб на днях усилил антиковидные меры – теперь предприятия торговли имеют право не пускать и не обслуживать на кассе посетителей без масок.
свадьба коронавирус
 
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