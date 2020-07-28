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Бурятия перешагнула черту в 4000 случаев коронавируса

Бурятия перешагнула черту в 4000 случаев коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Темпы заражения коронавирусом в республике не снижаются

В Бурятии превышена отметка в 4000 случаев заражения коронавирусом. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 28 июля зарегистрировано 4007 случаев заражения COVID-19. Из них больше половины в Улан-Удэ – 2262.

За сутки выявили ещё 38 больных коронавирусом. Из них 15 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Круг контактных лиц составляет 1032 человека.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3233 человека, в том числе накануне вылечились сразу 66 человек.

С начала пандемии умер 41 больной. Как сообщал «Байкал-Daily», последние два летальных исхода произошли в субботу.

На сегодня госпитализированы в инфекционные стационары 318 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 415 пациентов с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей выросло: накануне их было 14, сегодня уже 20. Состояние всех детей удовлетворительное, все они лежат в обычных палатах.

В отделениях реанимации трёх стационаров находятся 14 тяжёлых взрослых пациентов, из них шесть – на аппарате ИВЛ.

- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 974 койки, занято 324, в том числе лабораторно подтвержденным COVID-19 – 318. Свободно 650 коек. Занятость коечного фонда составляет 33,3%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии усилили антиковидные меры. Торговые предприятия, в том числе крупные продовольственные сети, официально получили право не пускать в свои залы и не обслуживать на кассе покупателей без масок. Всё потому, что 95% инфицированных в последнее время связывают своё заболевание с посещением мест скопления людей, главным образом, супермаркетов и кафе.

Накануне стало известно, что ещё одна свадьба (на этот раз в Северобайкальске) стала источником распространения коронавируса.

Мобильные группы в Улан-Удэ всё чаще выявляют нарушения масочного режима.

Приятную новость сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова: выздоровела от коронавируса 85-летняя бабушка, пережившая во время войны блокаду Ленинграда.





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