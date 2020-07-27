Магазины Бурятии получили право не пускать людей без масок

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии усиливают антиковидные меры



Сегодня, 27 июля, республиканский штаб принял решение об усилении профилактических мероприятий в торговых предприятиях, в том числе крупных продовольственных сетях. Они официально получат право не допускать в торговые залы клиентов без масок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Основанием для принятия решения стало то, что 95% инфицированных связывают свое заболевание с посещением мест скопления людей, главным образом, супермаркетов и кафе. Организации торговли сейчас наиболее посещаемые места со значительным количеством контактов, поэтому им предписано выполнять весь комплекс профилактических мероприятий.



- Если на прошлой неделе мы проверяли общепит и коллективные средства размещения, то на этой неделе мы будем проводить рейдовые проверки в крупных торговых сетях. Проверки будут проводиться на предмет выполнения требований социального дистанцирования, обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдения посетителями правил профилактики. Торговые организации вправе не обслуживать посетителей без масок, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



В июле число обратившихся за медицинской помощью с ОРВИ и внебольничной пневмонией составило 40% от всех зарегистрированных случаев COVID-19 за месяц. Это почти в 2,5 раза больше, чем в июне, когда этот показатель составлял 17%. В течение двух последних недель в Улан-Удэ отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 1,7 и 2,3 раза соответственно, а также превышение среднемноголетних уровней заболеваемости внебольничной пневмонией на 42%.



Заболеваемость персонала торговых организаций за июнь-июль составила 33 случая.



На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 3969 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них вылечились 3167 человек, 41 человек умер. В настоящее время состояние 12 пациентов оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимации.





