В Бурятии могут вновь закрыть все кафе и рестораны

«Скоро 1 сентября, нам не нужно ухудшение эпидситуации к этому времени», - заявил глава Бурятии
В Бурятии рассматривают вопрос о возобновлении ограничительных мер в отношении сферы общепита. Всё из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований самими кафе. При сохранении такой тенденции коронавирусной инфекцией будет принято решение о приостановлении работы ресторанов, кафе и столовых, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- За прошлую неделю в пяти из девяти проверенных предприятий общественного питания установлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций. У работников предприятий нет справок о прохождении медицинского осмотра, подтверждающих отсутствие контакта с инфицированными лицами, отсутствует запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков для посетителей и персонала, рассадка за столом составляет более четырех человек. В отношении нарушителей возбуждены административные производства, материалы переданы в суд, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
На сегодня в республике продолжает действовать запрет на работу пяти организаций общественного питания, из них трёх в Улан-Удэ и двух в Прибайкальском районе. Деятельность 10 организаций возобновлена под контролем управления Роспотребнадзора, нарушения в них устранены. Всего суды по фактам нарушений приостанавливали работу 13 организаций общепита и двух организаций торговли.
- Обеспечить мониторинг работы организаций общественного питания. И, в случае повторяющихся нарушений до 1 августа принять решение о полном закрытии организаций общественного питания в Улан-Удэ. Уже скоро 1 сентября, начало учебного года, нам не нужно ухудшение эпидситуации к этому времени. Необходимо принять все меры для ее стабилизации, - поручил членам оперативного штаба глава Бурятии Алексей Цыденов.
Внеплановые проверки проводятся и в отношении коллективных средств размещения. На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора проверили восемь коллективных средств размещения в Селенгинском и Баргузинском районах. В шести из них были выявлены факты несоблюдения рекомендаций санитарных врачей – это четыре базы отдыха на озере Щучье и два гостевых дома на озере Байкал в селе Максимиха. Персонал гостевых домов работает без средств индивидуальной защиты, не соблюдается дистанцирование, не регистрируются результаты измерения температуры у проживающих, а также результаты термометрии персонала, дезинфекция мест общего пользования проводится некачественно. Выявленные нарушения послужат основанием к привлечению владельцев к административной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», кафе и рестораны в Бурятии, закрытые с конца марта, вновь начали работать 10 июня. Во время запрета на работу на доставку работало меньше четверти из них, отрасль понесла серьезные убытки. При отмены запрета на работы подчёркивалось, что это не повод «расслабляться или снизить бдительность», а скорее шаг навстречу бизнесу.
Сегодня стало известно о приостановлении на две недели работы всех организаций общественного питания в Северобайкальске. Здесь периодически отмечали, несмотря на запрет на массовые мероприятия, свадьбы и юбилеи.
На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729. Из них по Улан-Удэ – 2096. За сутки в республике выявили ещё 37 заболевших коронавирусом.
В Бурятии могут вновь закрыть все кафе и рестораны
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Скоро 1 сентября, нам не нужно ухудшение эпидситуации к этому времени», - заявил глава Бурятии
В Баунтовском районе планируют построить солнечные электростанции для 8 населённых пунктов
В точках общепита Северобайкальска не соблюдаются обязательные требования
Новый сервис «Безопасный бизнес» интегрирован в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн
Также не будут работать кинотеатры и оздоровительные лагеря
Новый цех дал дополнительные рабочие места для осуждённых
Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, оформив его через платёжный терминал
Бизнес, 16.07.2020
Самозанятые предприниматели освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов в медицинские, пенсионные фонды и от уплаты НДФЛ и НДС.
Бизнес, 16.07.2020
Судебные приставы помогли вернуть работникам задолженность
Нарушителей привлекли к ответственности
Мальчик продавал автомобилистам пирожки за 200 рублей
По иску Роспотребнадзора кафе закрыли на 90 суток
В республике растёт популярность транспортного эквайринга
ТГК-14 неверно рассчитала плату за отопление в 87 домах
Аналитику и прогнозы представит команда Sberbank Investment Research