Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек
На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729. Из них по Улан-Удэ – 2096, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
За сутки в республике выявили ещё 37 заболевших коронавирусом.
Из 37 новых случаев: 14 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1327 человек, все лабораторно обследованы.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2882 человека, в том числе накануне выздоровели 28 человек.
Умерли с начала пандемии 37 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последним скончавшимся пациентом стал 47-летний мужчина.
На сегодня проходит лечение в стационарах республики 381 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 429 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 20 детей. Их состояние удовлетворительное. Отметим, за всё время ребёнок попадал в реанимацию только раз, вскоре его состояние улучшилось, и он был переведён в обычную палату.
В отделениях реанимации лежат 15 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – всего два пациента (оба в стационаре на ул. Пирогова 30 «а»).
В Бурятии число случаев коронавируса превысило 3700
Происшествия, Фото:
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