На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе

В точках общепита Северобайкальска не соблюдаются обязательные требования
В Бурятии 20 июля на заседании оперштаба принято решение о приостановлении на две недели работы организаций общественного питания в Северобайкальске. Результаты мониторинга надзорных органов показали, что в общепитах города не соблюдаются требования по обеспечению эпидемиологической безопасности посетителей, сообщили в правительстве Бурятии.
- В Северобайкальске на сегодня зарегистрировано 217 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тыс населения в городе составляет 930,7 - в 2,5 раза выше среднереспубликанского уровня. Рост заболеваемости в Северобайкальске отмечается с начала июля. За прошедшие три недели число инфицированных выросло в 2,6 раза. При этом установлены факты проведения массовых мероприятий в организациях общественного питания. Так, в кафе «Волна», «Байкал бизнес-ланч» проведены две свадьбы и один юбилей с количеством приглашённых более 150 человек. В отношении указанных объектов проводим внеплановые проверки. Материалы будут переданы в суд о принятии решения об административном приостановлении деятельности, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Также с учётом рекомендаций санитарных врачей будет усилен контроль в части предотвращения досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с очным присутствием зрителей.
Усилены контрольные мероприятия и в отношении торговых организаций. В случае выявления нарушений со стороны владельцев магазинов будет рассмотрен вопрос о введении запрета на работу торговых организаций, реализующих непродовольственные товары.
Продолжается усиленная работа медицинских служб по организации медпомощи населению города.
- На сегодня под медицинским наблюдением находятся 77 больных COVID-19 и 21 человек с бессимптомным течением заболевания. По данным на утро 20 июля в стационарных условиях получают лечение 23 пациента. В субботу мы эвакуировали силами санитарной авиации 9 человек. Сегодня утром вылетел борт, планируется эвакуировать еще 6 пациентов. Та схема, которую наладили наши эксперты, работает, - доложила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
На прошлой неделе для оказания практической помощи северобайкальским коллегам из столицы республики направлены главные врачи Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин и городской поликлиники №1 Улан-Удэ Наталья Бадмаева.
Как сообщал «Байкал-Daily», на севере Бурятии зарегистрировано два летальных исхода из-за коронавируса. Один из умерших – прибывший на север вахтовик.
На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729. Из них по Улан-Удэ – 2096. За сутки в республике выявили ещё 37 заболевших коронавирусом.
На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе
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