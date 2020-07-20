 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июля

19 Июля

Популярное

На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе

На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В точках общепита Северобайкальска не соблюдаются обязательные требования

В Бурятии 20 июля на заседании оперштаба принято решение о приостановлении на две недели работы организаций общественного питания в Северобайкальске. Результаты мониторинга надзорных органов показали, что в общепитах города не соблюдаются требования по обеспечению эпидемиологической безопасности посетителей, сообщили в правительстве Бурятии.

- В Северобайкальске на сегодня зарегистрировано 217 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тыс населения в городе составляет 930,7 - в 2,5 раза выше среднереспубликанского уровня. Рост заболеваемости в Северобайкальске отмечается с начала июля. За прошедшие три недели число инфицированных выросло в 2,6 раза. При этом установлены факты проведения массовых мероприятий в организациях общественного питания. Так, в кафе «Волна», «Байкал бизнес-ланч» проведены две свадьбы и один юбилей с количеством приглашённых более 150 человек. В отношении указанных объектов проводим внеплановые проверки. Материалы будут переданы в суд о принятии решения об административном приостановлении деятельности, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Также с учётом рекомендаций санитарных врачей будет усилен контроль в части предотвращения досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с очным присутствием зрителей.

Усилены контрольные мероприятия и в отношении торговых организаций. В случае выявления нарушений со стороны владельцев магазинов будет рассмотрен вопрос о введении запрета на работу торговых организаций, реализующих непродовольственные товары.

Продолжается усиленная работа медицинских служб по организации медпомощи населению города.

- На сегодня под медицинским наблюдением находятся 77 больных COVID-19 и 21 человек с бессимптомным течением заболевания. По данным на утро 20 июля в стационарных условиях получают лечение 23 пациента. В субботу мы эвакуировали силами санитарной авиации 9 человек. Сегодня утром вылетел борт, планируется эвакуировать еще 6 пациентов. Та схема, которую наладили наши эксперты, работает, - доложила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

На прошлой неделе для оказания практической помощи северобайкальским коллегам из столицы республики направлены главные врачи Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин и городской поликлиники №1 Улан-Удэ Наталья Бадмаева. 

Как сообщал «Байкал-Daily», на севере Бурятии зарегистрировано два летальных исхода из-за коронавируса. Один из умерших – прибывший на север вахтовик. 

На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729. Из них по Улан-Удэ – 2096. За сутки в республике выявили ещё 37 заболевших коронавирусом.

коронавирус кафе
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии могут вновь закрыть все кафе и рестораны
В Бурятии могут вновь закрыть все кафе и рестораны
Бизнес, 20.07.2020
«Скоро 1 сентября, нам не нужно ухудшение эпидситуации к этому времени», - заявил глава Бурятии
Север Бурятии обеспечат солнечной электроэнергией
Север Бурятии обеспечат солнечной электроэнергией
Бизнес, 20.07.2020
В Баунтовском районе планируют построить солнечные электростанции для 8 населённых пунктов
На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе
На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе
Бизнес, 20.07.2020
В точках общепита Северобайкальска не соблюдаются обязательные требования
Сбербанк запустил сервис, помогающий предупредить риск блокировки
Сбербанк запустил сервис, помогающий предупредить риск блокировки
Бизнес, 20.07.2020
Новый сервис «Безопасный бизнес» интегрирован в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн
В Бурятии пока не собираются открывать детсады, сауны и аттракционы
В Бурятии пока не собираются открывать детсады, сауны и аттракционы
Бизнес, 17.07.2020
Также не будут работать кинотеатры и оздоровительные лагеря
В улан-удэнской колонии начали производить шлакоблоки
В улан-удэнской колонии начали производить шлакоблоки
Бизнес, 17.07.2020
Новый цех дал дополнительные рабочие места для осуждённых
Сбербанк предложил новый способ покупок в кредит в магазинах
Сбербанк предложил новый способ покупок в кредит в магазинах
Бизнес, 17.07.2020
Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, оформив его через платёжный терминал
Почти 500 жителей Бурятии зарегистрировалось как самозанятые
Почти 500 жителей Бурятии зарегистрировалось как самозанятые
Бизнес, 16.07.2020
Самозанятые предприниматели освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов в медицинские, пенсионные фонды и от уплаты НДФЛ и НДС.
В Бурятии «управляшка» вернула работникам долги почти на 2 млн
В Бурятии «управляшка» вернула работникам долги почти на 2 млн
Бизнес, 16.07.2020
Судебные приставы помогли вернуть работникам задолженность
1300 гектаров заросших сельхозугодий выявили в Бурятии
1300 гектаров заросших сельхозугодий выявили в Бурятии
Бизнес, 15.07.2020
Нарушителей привлекли к ответственности
Юный улан-удэнец пытался заработать на рекордной пробке
Юный улан-удэнец пытался заработать на рекордной пробке
Бизнес, 15.07.2020
Мальчик продавал автомобилистам пирожки за 200 рублей
В Бурятии «Шашлычная» игнорировала антиковидные правила
В Бурятии «Шашлычная» игнорировала антиковидные правила
Бизнес, 15.07.2020
По иску Роспотребнадзора кафе закрыли на 90 суток  
Жители Бурятии совершили более 1500000 безналичных поездок в 2020 году
Жители Бурятии совершили более 1500000 безналичных поездок в 2020 году
Бизнес, 14.07.2020
В республике растёт популярность транспортного эквайринга
В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали на 650 тысяч
В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали на 650 тысяч
Бизнес, 14.07.2020
ТГК-14 неверно рассчитала плату за отопление в 87 домах
Частные инвесторы получили бесплатный доступ к новому сервису Сбербанка
Частные инвесторы получили бесплатный доступ к новому сервису Сбербанка
Бизнес, 14.07.2020
Аналитику и прогнозы представит команда Sberbank Investment Research

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^